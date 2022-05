Ciudadanos apuesta por "abrir un debate urgente" sobre “el modelo y la duración” de la Feria de Abril

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha apostado este domingo por “abrir un debate urgente” sobre “el modelo y la duración de la Feria de Abril”, de modo que “la ciudad recupere la esencia perdida de una fiesta que se ha hecho demasiado larga para los sevillanos”. En este sentido, ha explicado que “consideramos que ya ha pasado el tiempo suficiente como para poder analizar con datos reales lo que ha supuesto ampliar la duración de la Feria a dos fines de semana”, asegurando que “si a todo eso le sumamos la escasa afluencia de sevillanos al Real en los últimos días de la edición de este año”, existen “motivos de peso más que suficientes" como para “crear una comisión de trabajo con todos los agentes implicados que valore la situación actual de la Feria y ponga sobre la mesa la posible recuperación del formato tradicional”, analizando “el margen de mejora que tiene la fiesta en muchos aspectos”, ha indicado.

Pimentel ha insistido en que “a la hora de abordar el futuro de la Feria de Abril debe pesar la mesura y el sentido común”, ya que “cualquier persona que haya asistido durante estos días al Real ha comprobado cómo ha ido evolucionando de unos primeros días en los que prácticamente no se cabía ni en las calles ni en las casetas a otros en los que la falta de público ha deslucido el final de la Feria”. Por tanto, “no tiene mucho sentido que el equipo de gobierno del PSOE siga enrocado en su postura inmovilista” y que, como ya ha deslizado estos días el alcalde en algunos medios de comunicación, “se oponga incluso a escuchar la opinión de todos los sectores implicados en la organización” y “niegue la posibilidad de que se valoren posibles alternativas que acaben beneficiando a los propios sevillanos, a quienes nos visitan durante estos días, y a todos los sectores económicos que participan en la fiesta”, ha advertido.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha añadido que, al margen de esta situación, “es necesario abordar otra serie de deficiencias que se han puesto de manifiesto este año en la Feria” y que “dejan a las claras que este gobierno del PSOE no está capacitado para organizar grandes eventos en nuestra ciudad”, algo que “ya sucedió también con la Semana Santa o con la celebración de la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja”. Así, ha explicado que ha habido “graves errores de planificación” que “han sido más que evidentes en todo el Real”. En este sentido, ha puesto como ejemplo el “hecho negativo” de que “en algunas calles como Ignacio Sánchez Mejías o Curro Romero no se han colocado farolillos en toda la semana, ni antes de que apareciera la lluvia ni después”, lo que “ha provocado las quejas de los socios de las casetas situadas en estas calles”. Además, “muchos sevillanos nos han comunicado varios problemas en los sanitarios de las casetas porque las redes de saneamiento no estaban lo suficientemente limpias”, ha indicado.

El portavoz de la formación naranja ha lamentado también las “deficiencias” en materia de movilidad, con “falta de autobuses de Tussam para dar cobertura a la demanda existente” y con “el malestar generado entre los taxistas por el incumplimiento de las medidas acordadas en el Instituto del Taxi”. Además, “los propios agentes de la Policía Local han tenido serios problemas para comunicase”, ya que, “a pesar de que los propios policías lo advirtieron, los medios técnicos no han funcionado al caducar varias de las licencias”. Junto a ello, “la llamada ‘ley seca’ del gobierno que ha impedido comprar en los supermercados a partir de las cuatro de la tarde ha sido un fracaso”, ya que “no se ha evitado el botellón en los alrededores del Real y los vecinos de Los Remedios se han visto desabastecidos”. De hecho, y como ya advertimos, “han terminado pagando justos por pecadores” y “eso no se puede permitir”, ha señalado.

Pimentel ha querido “felicitar” a todos los empleados municipales que, “a pesar de todos estos inconvenientes, han hecho un gran trabajo durante la Feria para que todos los sevillanos pudieran disfrutar de estos días”. Sin embargo, “una vez más el equipo de gobierno del PSOE no ha estado a la altura de lo que se merece la ciudad” y “ha fallado en aspectos esenciales”, algo que “no parece lógico si tenemos en cuenta que han tenido más de dos años para preparar la primera Feria después de la pandemia”. Así, ha reclamado al alcalde que “desde ya se ponga a trabajar para la Feria del año que viene”, de modo que “no se vuelvan a repetir los mismos errores de esta edición” y que “entre todos seamos capaces de alcanzar un consenso generalizado sobre el modelo y la duración de una de nuestras grandes fiestas”, ha concluido.