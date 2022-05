La Policía Local de Sevilla, un desastre tecnológico en plena Feria

Los policías locales de Sevilla trabajan sin acceso a la base de datos de vehículos robados, puesto que sus claves de acceso al sistema informático han caducado, a pesar de que avisaron de esto hace un mes. El sistema de gestión de servicios de la central de transmisiones se "volvió loco" el pasado martes. "Se retrotajo a hace un año y nos gestionaba servicios de 2021 con una hora menos de la actual", denunció ayer el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla en un comunicado.

"En dos años hemos retrocedido más de veinte en cuanto a medios técnicos, aunque parezca un chiste. Estamos peor que nunca, literalmente vendidos", añade el sindicato mayoritario en la Policía Local de Sevilla. Esta organización asegura que el sistema de transmisiones "se cae continuamente" y los agentes que están en la sala tienen que trabajar con emisoras portátiles.

"Sólo queda un ordenador con conexión a emisora. Los equipos informáticos "son tan antiguos que no soportan la conexión telefónica, el servicio de localización por GPS ya no existe, la gestión de los servicios se vuelve a hacer en papel...".

En las distintas unidades la situación no es mucho mejor. La que se encarga de investigar los accidentes de tráfico "no tiene ni una cámara de fotos" ni una impresora en color. "Existen más de tres mil atestados a la espera, ya que el sistema de gestión de accidentes no permite meter datos, se autorresetea y borra lo trabajador.

La unidad de Tráfico-Motoristas no tiene terminales con conexión para gestionar sanciones, las impresoras portátiles no están disponibles y la base de datos de multas no está actualizada. La Unidad de Intervención Nocturna (UIN) y la Unidad de Media Ambiente (UMA) no tiene material de protección antidisturbios. "Quedan cinco cascos y diez escudos muy deteriorados. Los furgones no pueden cargar la mercancía intervenida porque no cumplen la normativa".

El Sppme sostiene que la unidad administrativa ha desaparecido. Quedan cuatro personas "que no pueden sacar la cantidad de trabajo pendiente". La unidad de vehículos "tiene que buscarse la vida para mantener la flota activa, y cada día se gestionan peor los servicios planificados, ya que la unidad de operaciones está desbordada con cambios a última hora". En la misma situación están los distritos, donde no hay "directrices claras".

Las comisarías son "sedes antiguas no adaptadas a las actuales necesidades, con hacimientos y falta total de ventilación". En cuanto a los uniformes, hace más de dos años que no se ha entregado ropa a ningún policía local. Los agentes de nuevo ingreso "han tenido que mendigar ropa de los veteranos para poder trabajar" y se les han proporcionado chalecos antibalas con casi diez años de antigüedad. "Así vemos a unos policías de amarillo y a otros de azul, sin directrices claras de cómo debemos vestir".

En cuanto a las sedes provisionales para Semana Santa y Feria, los policías se han encontrado sin taquillas, sin agua caliente ni duchas y "con armeros en la calle", a pesar de los informes contrarios del propio servicio de prevención de riesgos laborales que "nadie ordena que se cumplan". Los servicios se cambian de un día para otro, "sin que los policías puedan planificar su vida personal para poder estar con su familia".

El Sppme culpa de todo este desastre al jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, y destacó que la ciudad funciona gracias a la "profesionalidad de la plantilla".