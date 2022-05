Jueves de Feria: Políticos y cofrades se citan en el real.

LLEGA la Feria de Abril a su recta final con el real convertido en un exótico escenario en el que los políticos pasean, acuden a todas las casetas en las que se les reclama (y en las que no) y se hacen selfies por doquier. La elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y las espadas (en plural) están en todo lo alto. El Jueves de Feria ha estado marcado por esa presencia de políticos de todas las tendencias y colores, por el intenso calor y por la menor presencia de feriantes en el real, que además de ser laborable es jornada lectiva. Bajo las lonas de la caseta municipal se ha vivido la tradicional recepción de Fiestas Mayores, una cita en la que los cofrades compartieron viandas con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y con su compañero y siempre controvertido ministro de Consumo, Alberto Garzón.

En un lapso de media hora había convocadas tres comparecencias a la sombra de la portada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, la vicepresidenta del Gobierno; Yolanda Díaz; y la candidata de Vox, Macarena Olona, concitaron todas las miradas cuando la jornada apenas había comenzado y el paisaje era variopinto. Un gorila gigante, un grupo rociero, decenas de cámaras y micrófonos... y las primeras personas que entraban en el real y se preguntaban qué era lo que sucedía. “¿Quién es? Ah, mira. Es Juanma”. El presidente de la Junta, muy reclamado para hacerse fotos, fue el primero en atender a los medios en esta sala de prensa improvisada antes de acudir a la recepción de la UGT. Dejen paso que viene la ministra sorteando los carruajes. Enfundada en un traje rojo y acompañada por Alberto Garzón, Yolanda Díaz confesaba que era la primera vez que pisaba la Feria de Abril. “Niña, ya he visto a Juanma, a la Yolanda esa y ahora dicen que viene la Montero y la de Vox”, relataba una mujer emocionada por teléfono.

El tercer turno fue para Macarena Olona. La candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía apareció con traje de Raquel Terán. “Tienes que ganar”, le espetaba una de las muchas personas que acudieron a saludarla. Olona confesaba que era la segunda vez que se vestía de flamenca en la Feria de Sevilla. La primera vez fue a los dos años. “Se te ve más delgadita que en la tele”. “Sí, es que he perdido mucho peso después del embarazo”. Confidencias sobre el albero. En la ciudad de la novelería, la Feria se lleva la palma. La candidata de Vox, tras atender a los medios y a los curiosos, tomó el camino opuesto de Juanma Moreno y no acudió a la UGT. En sus declaraciones dejó claro porqué no iba. Luego se encontraron en una caseta.

Los 30 grados que marcaban los termómetros a las dos de la tarde invitaban a buscar refugio bajo las lonas de una caseta. Tras el lleno a rebosar de los primeros días, la afluencia de público se ha desinflado. Se vio el miércoles festivo –pobre San Fernando–, y este jueves se corroboró. Así lo afirmaba también un casetero. “El domingo nos quedamos sin comida, pero desde el martes está la cosa más tranquila. Se puede venir prácticamente a cualquier hora y hay mesas libres”. Es una evidencia que el actual formato de la Feria ha abierto una importante controversia, fundamentalmente en las redes sociales y en artículos de prensa, donde muchos reclaman una vuelta a la Feria antigua, la que comenzaba el martes y terminaba el domingo.

No hay cuerpo ni bolsillo que aguante siete días de farolillos, pero no es menos cierto que la cuestión merece un debate sosegado. Lo sucedido este año 2022 probablemente no sea determinante para inclinar la balanza hacia uno de los lados. Las ansias tras dos años en blanco y el festivo de mayo han hecho que los sevillanos se quieran beber la Feria de apenas un sorbo, dándolo todo en los primeros días. Habrá que ver si tras el bajón de los dos últimos días, la asistencia remonta en la recta final. Aunque todo hay que decirlo, en la Feria se estaba ayer de dulce. Sin apreturas y con un ambiente excepcional. Sí haría bien el Ayuntamiento en procurar que la Feria se celebre siempre y en su mayor parte en abril, aunque ello suponga que el inicio sea sólo una semana después de la Semana Santa. Así ha sucedido durante muchísimos años y no dudamos que los servicios municipales estarían perfectamente coordinados y dispuestos.

El jueves de Feria, además de ser jornada de gloria para los sevillistas, es cuando el Ayuntamiento cumplimenta a entidades y sectores vinculados con las fiestas mayores y las tradiciones de la ciudad, como el Consejo de Cofradías, los artesanos y artistas, las bandas de música, el Ateneo, las propias hermandades, o el mundo del toro. Cosechando elogios y disfrutando del momento se encontraban María Tapia, autora del cartel de las Fiestas de Primavera; y Francisco Javier Navarro de Pablos, diseñador de la portada, que ha tenido que esperar tres años para verla montada. Recibidos por el alcalde, Antonio Muñoz, la ministra Díaz y el ministro Garzón, también disfrutaron de la buena comida de la caseta del Ayuntamiento. Allí se hicieron fotos junto a la nutrida representación del gremio de arte sacro. Seguro que Paquili no dejó pasar la oportunidad para trasladarle las justas reivindicaciones de este colectivo que tanto aporta a la ciudad y a sus fiestas.

La grandeza de la Feria es que todos tienen cabida. No entiende de colores ni de ideologías. Además, se come un jamón excelente. Que le pregunten a los ministros.