Guía para disfrutar de la "no Feria" de Sevilla

Por segundo año consecutivo no habrá Feria de Abril en Sevilla. La pandemia del Covid impide que autóctonos y foráneos disfruten del ambiente que se vivía hasta 2019 en la ciudad efímera que se montaba cada primavera en el real de Los Remedios. Nos quedaremos sin calles con albero, paseo de cabellos y casetas. Pero, al menos, en este 2021, y a diferencia de lo que ocurrió en 2020, se han podido organizar una serie de actividades que servirán de alternativa (y placebo) a la mítica semana de farolillos.

Este programa alternativo, sin embargo, ha sufrido un severo recorte de actos tras entrar la capital andaluza en el nivel 3, de grado 1, de alerta sanitaria por el aumento de contagios de Covid las últimas semanas. Un tijeretazo que ha venido precedido de cierta polémica que obligó al regidor hispalense, Juan Espadas, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a reunirse el pasado martes para abordar lo que se ha venido en denominar la "no Feria".

En este encuentro se decidió aplazar la pasarela de moda flamenca prevista para los días 17 y 18 de abril en la Avenida de la Constitución y los conciertos al aire libre que aún no estaban concretados. Tras esta decisión se tomó una medida similar con los almuerzos en las casas palacios (una iniciativa de una empresa privada) y la exhibición de enganches (que organiza cada año el Real Club de Enganches de Andalucía). Por si fuera poco, el matiz de grado 1 en el nivel de alerta 3 ha conllevado que, mientras se mantenga tal situación, todas las actividades no esenciales cesen a las ocho de la tarde, lo que acarrea el cierre de bares, comercios, teatros, cines y otros espacios de ocio cuando aún queda más de una hora de sol.

Por tanto, desde esa hora y hasta que entre en vigor el toque de queda (a las 23:00), se podrá disfrutar, al menos, del alumbrado de Feria que se ha instalado en la Plaza del Salvador y la de San Francisco. No son los únicos enclaves que recuerdan que ésta tendría que haber sido la segunda semana más importante de la ciudad (tras la Semana Santa). También en la Avenida de la Constitución se han colocado gallardetes (similares a los del Corpus Christi y la Virgen de los Reyes) con motivos propios de esta celebración.

Balcones y escaparates

Y más elementos decorativos que añadir a esta lista. El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado un concurso de escaparates y balcones para incentivar el comercio, una de las actividades más dañadas por la crisis del coronavirus. Los negocios participantes lo harán en las calles del Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, entre el 17 y el 24 de abril, cuyas fachadas aparecerán decoradas con artículos propios de la Feria.

A esta decoración se suman las exposiciones fotográficas al aire libre en apoyo a la moda flamenca, como las que se encuentran instaladas en la Plaza del Salvador, del Altozano y de la Encarnación. Permanecerán hasta el domingo 25. Una de ellas (la del Salvador) lleva por título Por los rincones del Alcázar. Está promovida por Mof&Art y protagonizada por la modelo de Mairena del Alcor, Eva González, que luce distintos diseños y complementos en los jardines y patios del palacio mudéjar.

De temática similar es la exposición que se podrá ver en la Avenida de la Constitución, también mediante mupis, y que, bajo el nombre de Los héroes de la pandemia y organizada por Lunar Off, rinde tributo a los profesionales que han tenido un papel importante en la lucha contra el Covid, que en las fotografías lucen modelos propios de la Feria.

El mercadillo de complementos

Y aunque no haya pasarela de moda flamenca -que iba a ser uno de los platos fuertes de la "no Feria"- sí se ha organizado un mercadillo en la Plaza Nueva en apoyo a este sector tan importante de la artesanía andaluza. Hasta el domingo 25 de abril en este céntrico enclave permanecerán abiertos una treintena de puestos donde se muestran y venden los más diversos complementos del traje de flamenca. Esta actividad cuenta con control de aforo y distancia de seguridad. La entrada es gratuita. Se puede visitar de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00.

En apoyo a este sector, y como ya se hiciera en Semana Santa con los artesanos relacionados con el arte sacro, el Ayuntamiento acoge -del 17 de abril al 2 de mayo- una muestra sobre la evolución de la moda flamenca. La sala donde se desarrolla la exposición tendrá aforo reducido y cumplirá las medidas de seguridad y normativa sanitaria. Las entradas son gratuitas, aunque ha de hacerse reserva on line a través de la página web del Ayuntamiento de Sevilla. El horario es de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Los domingos sólo permanecerá abierta en la franja de mañana.

De igual modo, en la Casa Fabiola se encuentra abierta una exposición temporal, denominada Visiones de la Semana Santa y Feria de Abril desde el siglo XIX al XXI. En esta muestra, abierta hasta el 23 de mayo, se podrán admirar pinturas, dibujos, esculturas, complementos de moda flamenca, carteles y fotografías que muestran la evolución que han tenido las fiestas mayores de Sevilla durante dos siglos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11:00 a 20:00 (la taquilla se cierra a las 19:00).

En cuanto a los teatros, se celebrará un ciclo en homenaje a los Premios Giraldillo de la Bienal. Se desarrollará en dos escenarios. Por un lado, el Lope de Vega, por donde pasarán Pedro El Granaíno (día 17); Alfredo Lagos (día 19); Andrés Marín (día 23) y Paula Comitre, que actuará en la gala de entrega de estos galardones el día 25. Y por otro, el Maestranza, con el homenaje que el Ballet Nacional de España ha rendido a Antonio Ruiz Soler en días anteriores; y la actuación de Rafael Riqueni y la ROSS, Ciudad de Sevilla, el día 25. La venta de entradas y los horarios se encuentran en la web del ICAS y del Teatro de la Maestranza.

Mirando al cielo

También serán días de estar muy pendientes del cielo, que tendrá su protagonismo en esta semana a través de varias actividades. La primera de ellas tiene lugar este fin de semana, a primera hora, cuando la empresa Globotur -que ya organizó la singular Cabalgata de Reyes de este año- ponga en marcha Sevillanas en el aire. Para ello, cinco parejas de globos volarán sobre la ciudad durante 45 minutos desde las ocho de la mañana. Lo harán emulando un baile de sevillanas. En esta iniciativa colaboran cantantes como José Manuel Soto.

No serán los únicos días en los que haya que permanecer mirando arriba. El miércoles 21 (festivo local que este año se mantiene en la semana de farolillos) habrá una demostración aérea de la Patrulla Águila, perteneciente al Ejército del Aire, y que, si las circunstancias no lo impiden, realizarán distintas acrobacias y dibujos para alegrar la mirada de los sevillanos en estos días ausentes de albero y luces en el real. No obstante, este acto aún está pendiente de confirmar.

Casetas en los hoteles

Los hoteles también se han sumado a esta iniciativa. Se trata de un sector seriamente dañado por el Covid, y aunque ahora mismo la presencia de turistas es mínima en Sevilla, abren sus puertas para que los sevillanos extrañen menos la Feria dentro de ellos.

De esta forma, negocios de máxima categoría como el Alfonso XIII y Eurostarts Torre Sevilla recrearán en sus instalaciones una caseta, donde se podrá disfrutar, además, de los distintos tipos de servicios de restauración que ofrecen. No son los únicos. El Hotel Silken Al-Andalus también ambientará su terraza como si fuera el real, y en Las Casas del Rey de Baza y el Hotel Convento La Gloria se realizarán importantes descuentos para disfrutar de sus servicios.

Para niños y mayores

Y, por supuesto, no puede faltar aquí el émulo de la Calle del Infierno: Vive Park, un parque de atracciones abierto desde el Viernes de Dolores y hasta el 25 de abril en el real de Los Remedios. Este recinto cuenta con siete puertas de acceso y un aforo máximo de 9.200 personas en los 80.000 metros cuadrados que ocupa. Una superficie que permite garantizar el distanciamiento de seguridad y que se cumplan las medidas sanitarias. El horario de apertura es, de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00; y sábados, domingos y festivos (incluido el próximo miércoles), de 12:00 a 20:00. El precio de entrada a Vive Park es gratuito, mientras que el de las atracciones oscila entre los tres y cinco euros por viaje.