La importante nómina de títulos dedicada al cine español en esta edición del SEFF es una muestra de la vocación del certamen por dar voz al cine nacional más combativo e innovador. Se trata pues de una doble apuesta dirigida a dar visibilidad a una serie de propuestas audaces, a la vez que el certamen se erige en plataforma de difusión de la alteridad y la independencia cinematográficas dentro de nuestro cine.

La presencia en la Sección Oficial del último trabajo de Luis López Carrasco, El año del descubrimiento, supone el retorno del cineasta murciano al SEFF, años después de El futuro. La cinta cuestiona el discurso triunfal que acompañó a la España de 1992; un mero trampantojo que escondía los graves problemas sociopolíticos del momento. El filme propone un viaje especular entre el ayer y el hoy, jugando con la split screen y usando elementos de la no ficción y del ensayo. Por su parte, el veterano cineasta Gonzalo García Pelayo participa en la sección Nuevas Olas No Ficción con su último trabajo, Nueve Sevillas. No lo hace en solitario, sino que une fuerzas con el estudioso del flamenco Pedro G. Romero. Ambos se embarcan en un recorrido nocturno y sonoro por la capital hispalense. Cineasta también musical, Kikol Grau en Las cuatro esquinas y Madrid cierra su doble trilogía dedicada a la historia del punk en España. Otro nombre fundamental es el de Margarita Ledo, quien presenta su cuarto largo, Nación. Su película se teje a partir de las experiencias a lo largo de medio siglo de un grupo de trabajadoras en una fábrica gallega de cerámica.

La cinta de Ledo nos introduce en una serie de obras de marcado protagonismo femenino, entre los que sobresalen Karen, de María Pérez Sanz, y La vida era eso, debut de David Martín de los Santos. La primera es la historia de una mujer que se redescubre: Karen Blixen, célebre escritora que firmaba como Isak Dinesen y que recordarán gracias a Memorias de África. La segunda narra la amistad entre dos mujeres de distintas generaciones que representan los éxodos llevados a cabo por los españoles durante la crisis. En Nuevas Olas destaca Patrás ni pa’tomar impulso, de Lupe Pérez García que, mezclando melodrama y no ficción, pone el foco en la bailarina de flamenco Carmen Mesa, llegada a Argentina tras un desengaño amoroso.

Y otra mujer será también la protagonista de El arte de volver, de Pedro Collantes: en este caso una actriz que vuelve a casa para afrontar una serie de reencuentros emotivos y amargos. Mientras, Alfonso Zarauza presentará Ons, una trama que combina drama y misterio, en la que dos amigas ejercen su poder en un triángulo insólito. Finalmente, en Dear Werner, Pablo Maqueda repite el viaje a pie de Múnich a París que en 1974 Herzog hizo para visitar a la escritora Lotte Eisner gravemente enferma. El cineasta alemán pone su propia voz a algunos pasajes.