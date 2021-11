Cine para todos y todos para el cine: 'a love story'

Como en ediciones anteriores del SEFF Mark Cousins vuelve al certamen. Este año su faceta de infatigable ‘hombre de cine’ se expande en múltiples frentes. Cousins es partidario del formato largo y de la pluripesencialidad, lo que a veces dificulta separar al investigador del artista o al historiador del divulgador cinematográfico. Hay mucha(s) Historia(s) del cine por contar (o por volver a contar) y el norirlandés parece querer contarla toda y con mucha impaciencia. Pero Cousins conoce sobradamente los peligros y desafíos de su vasta empresa, como ya demostró al convertir la historia del cine en una odisea o hace tres años cuando repasó en catorce horas ese imprescindible relato oculto sobre el cine hecho por mujeres.En esta edición lo tendremos entre nosotros en persona y por partida triple. Primero en un encuentro en los aperitivos de la Menéndez Pelayo titulado ‘Un viaje por la historia del cine’, donde dará rienda suelta a su faceta de comunicador y divulgador, siempre en buena sintonía con su audiencia.

En segundo lugar podremos ver The story of film: a new generation, en la que Cousins, ahora en su vertiente de historiador cinematográfico, nos hará un repaso, esta vez en un formato más breve de a lo que nos tiene acostumbrados, del cine de la última década, con paradas en Tsai Ming-Liang, Apichatpong Weerasethakul o Aleksei German Jr. Por último, descubriremos también al Cousins cineasta y ensayista en The story of looking, trabajo personal donde, a partir de su operación de cataratas, se interroga sobre qué significa mirarse, mirarnos, mirar lo que nos rodea, el arte y las películas, investigando el papel de la experiencia visual en nuestras propias vidas. El placer y el dolor de contemplar el mundo, motor para el descubrimiento y el pensamiento.