Esquirlas de una vieja herida

Babi Yar. Context, de Sergei Loznitsa, se erige como el título espejo de la convulsa memoria del siglo XX, al tiempo que establece el pilar central sobre el que se levanta una sección que indaga sobre algunos de los pasajes más estremecedores de la historia del viejo continente. Loznitsa vuelve a trabajar el archivo (imágenes recuperadas de colecciones privadas) para profundizar en la masacre de la colina de Babi Yar en la que los nazis asesinaron a más de 33.000 judíos en apenas 48 horas. En Guerra e pace, los italianos Parenti y D’Anolfi plantean la relación entre el cine y los conflictos bélicos. Dividida en cuatro capítulos recorre un trayecto que se inicia en 1911, con la invasión italiana a Libia, a partir de las imágenes rodadas por un operador anónimo, y llega hasta nuestros días.

Por su parte, la resistencia contra los nazis personalizada en la figura de Sonja Vujanovic, militante partisana y comunista que sobrevivió a dos campos de concentración, centra Paisajes de resistencia, de la serbia Marta Popivoda. Mientras que el polaco Tomasz Wolski también bucea en la memoria histórica de su país con 1970, donde combina grabaciones en cintas, animación en stop-motion e imágenes de archivo para contar una de las protestas más sangrientas de la historia de Polonia, derivada por los aumentos de los precios de artículos de primera necesidad a las puertas de la Navidad.

Entre el resto de propuestas destacan Futura, donde los jóvenes y sus reflexiones son los protagonistas de esta cinta italiana en la que unen fuerzas Rohrwacher, Marcello y Munzi; The Painter (Olivier Hirschbiegel), que mezcla códigos del cine de ficción y del documental para reflexionar sobre el proceso creativo, con espacio para lo emocional pero también para la farsa; y The Story of looking, para el que Mark Cousins se traviste esta vez de sesudo ensayista y analista de la mirada.