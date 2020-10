Bienvenidos a Chechenia, de David France, Premio del Público en la Berlinale, ofrece un retrato inmisericorde de la arriesgada resistencia de un grupo de activistas chechenos ante las represivas políticas homófobas promulgadas por Ramzan Kadyrov. La francesa If It Were Love se sumerge en la trastienda de un grupo de danza que representa el espectáculo Crowd, de Gisèle Vienne, una pieza que explora la cultura rave de los años 90 protagonizada por una quincena de jóvenes bailarines que se confunden con los personajes que interpretan. Muy sugerente es también la mirada de un grupo de supervivientes de la Guerra de los Seis Días que reclaman a las autoridades el reconocimiento y la condena del conflicto en Downstream to Kinshasa, del congolés Dieudo Hamadi. Y luminosa y conmovedora es la francesa Little Girl, con la que Sébastien Lifshitz nos presenta a Sasha, una niña transgénero de siete años que desafía la violenta rigidez de los prejuicios sociales.

Tres títulos españoles completan la programación de la sección: Nación, de la veterana documentalista y profesora gallega Margarita Ledo, reivindica los derechos laborales de las mujeres a través de la historia de las operarias de la fábrica de cerámicas A Pontesa y la manera en la que el acceso a este empleo industrial cambió sus vidas y les proporcionó una inédita autonomía; Nueve Sevillas, de Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero, supone un viaje por la tradición, la modernidad y la heterodoxia del flamenco con la capital hispalense como escenario móvil y cruce de caminos; y Dear Werner (Walking on Cinema), de Pablo Maqueda, rememora el mítico viaje a pie del gran cineasta bávaro para salvar a su mentora, la crítica e historiadora Lotte Eisner, ahora cambiando al propio cineasta como viajero y a Herzog como referente y guía espiritual de esta esta cinéfila declaración de amor.