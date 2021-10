Memoria y pasado, realidad y presente

Con la presencia siempre enigmática de Tilda Swinton, el maestro tailandés Apichatpong Weerasethakul estrena en España Memoria, Premio del Jurado en Cannes. Sensorial, contemplativo, espiritual, Weerasethakul viaja a Colombia para trasladar las reflexiones y los valores de su imaginario a nuevos entornos donde lo sonoro se impone en un relato que sigue a una mujer obsesionada por un extraño ruido que le impide conciliar el sueño.

También apuestan por la memoria y el legado Hadjithomas y Joreige: Memory Box viaja al Líbano de los 80 a partir de la historia de una adolescente que explora en el tumultuoso pasado de su madre a través de una caja de cuadernos, fotografías y casetes de la época.

La autobiografía del desamor con su país sigue siendo el tema central del cine del israelí Nadad Lapid. Tras Sinónimos, que le valió el premio a la mejor dirección en el pasado SEFF, Ahed’s Knee, también premiada en Cannes, denuncia la censura artística en su país con actitud punk y haciendo un sentido homenaje a su madre, montadora de sus películas.

En Il Buco, el italiano Michelangelo Frammartino (Le quattro volte) recrea la primera expedición de 1961 a una de las cuevas más profundas del planeta, el Abismo de Bifurto, en Calabria. Premio Especial del Jurado en Venecia, la cinta está protagonizada por 12 jóvenes espeleólogos que encarnan a sus predecesores y que han tenido que repetir la hazaña equipados con artilugios de hace seis décadas.

En Tres pisos, su compatriota Nanni Moretti reflexiona sobre las relaciones sociales en tiempos de aislamiento e individualismo a través de una historia vecinal a lo largo de los años de la mano de Buy, Scamarcio, Rohrwacher y él mismo. En Para Chiara, Jonas Carpignano (A ciambra) sigue retratando con realismo las dinámicas de la mafia calabresa, ahora de la mano de una adolescente sumida en Instagram que descubre el verdadero oficio de su padre.

Por su parte, las británicas Clio Barnard (Ali & Ava) y Andrea Arnold (Cow) traen sendos relatos sobre la posibilidad del amor en la mediana edad de una pareja con gustos disímiles, y una mirada insólita al mundo de hoy a través de los ojos de una vaca, dos nuevas vueltas de tuerca a la tradición del realismo social.

Casi inédito en España, el veterano director alemán Dominik Graf trae Fabian: Going to the Dogs, viaje al Berlín de 1931 con la caída de la República de Weimar y el auge del nazismo, para seguir a un veterano de guerra aspirante a escritor que alterna sus días entre el trabajo y los cabarets y prostíbulos.

16 años después de ganar el Giraldillo de Oro por De latir, mi corazón se ha parado, el francés Jacques Audiard vuelve a Sevilla con París, Distrito 13. Rodada en blanco y negro, adapta libremente tres novelas gráficas de Adrian Tomine y relata los encuentros y desencuentros de cuatro jóvenes del barrio de Les Olympiades donde todavía encuentran espacio para la belleza y el amor. También habitual de este certamen, Mia Hansen-Love viaja en Bergman Island a la isla de Färo para acompañar a una pareja de cineastas en crisis (Tim Roth y Vicky Krieps) que escriben sus nuevos guiones bajo la influencia de Bergman y su cine.

En Onoda, que pasó por Un certain Regard, Arthur Harari retoma el pulso del mejor clasicismo para narrar las 10.000 noches (30 años) en la jungla de un soldado japonés olvidado en una isla después de la Segunda Guerra Mundial.

Y siempre es un placer encontrar a los vecinos portugueses en este festival: en Diarios de Otsoga, Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro unen fuerzas y sensibilidades en un nuevo relato veraniego y hedonista que se abre poco a poco a las propias circunstancias de rodar una película en plena pandemia.

La georgiana ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, de Alexandre Koberidze, Premio Fipresci en la última Berlinale, la alemana Great Freedom, de Sebastien Heise, Premio del Jurado Un Certain Regard en Cannes, la checa Saving One Who Was Dead, de Václav Kadrnka y la perturbadora Medea, del ruso Aleksandr Zeldovich, nueva relectura de la tragedia griega clásica, completan el concurso por el Giraldillo de Oro de 2021.