‘Panorama andaluz’ o las maneras de sentir el Sur

"No quería ser un segundón. En Utrera estaban Fernanda y Bernarda y otros grandísimos artistas, y algunos de ellos subsistían esperando que los llamara el señorito. Eso no lo quería para él, y por eso inventó algo nuevo que conectó con el público, ese flamenco con aires de rumba pop", contaba a este periódico el cineasta Paco Ortiz hace unos meses mientras rodaba Algo salvaje, un acercamiento al escurridizo y fascinante Miguel Vargas, Bambino. Ahora, el documental podrá verse dentro de los títulos de Panorama Andaluz, la sección del Festival de Cine de Sevilla que, como ese cantante que partió de sus raíces para aportar savia nueva, se moverá entre la tradición y la vanguardia, la memoria y la revisión.

La "muestra representativa y selecta", tal y como señalaron desde el certamen, del cine de la comunidad –que ofrecerá diez largos, nueve de ellos estrenos absolutos, y 18 cortos– deja de manifiesto "la voluntad de poner en diálogo tradición y vanguardia en diferentes campos de la cultura popular". Es el caso de ¡Dolores, guapa!, de Jesús Pascual, un filme que ahonda en cómo a lo largo de los años "los mariquitas de la ciudad" han vivido el fervor de las cofradías, "y a través de ellas han ido armando espacios de encuentro y códigos propios", y cómo, en la actualidad, "nuevas identidades disidentes siguen respondiendo a estas tradiciones". Los espectadores encontrarán paralelismos con otra de las cintas programadas en la misma sección, Parasceve, retrato de una Semana Santa, de Hilario Abad, que promete "una película-experiencia audiovisual inmersiva" que quiere plasmar "la emoción intangible" que se propaga por las calles desde el Domingo de Ramos.

Panorama Andaluz también abordará el mundo de los toros en dos proyectos: Curro Romero, maestro del tiempo, en la que Curro Sánchez Varela, que en su anterior trabajo ya retrató a otra figura, su padre, Paco de Lucía, homenajea ahora al diestro de Camas en una obra narrada por Juan Echanove y que cuenta con testimonios de Joaquín Sabina, Miquel Barceló o Andrés Calamaro, entre otros. Tras repasar la trayectoria del Teatro Lebrijano o seguir el rastro de los británicos que trabajaron en las bodegas de Jerez, el veterano Nonio Parejo explora cómo la mitología taurina caló en EE UU y unos cuantos soñadores vinieron a probar suerte en los ruedos de España. Lo hace en 6 toreros yankees 6, en la que aparecen Ken Appledorn y John Julius Reel.

‘¡Dolores, guapa!’ o ‘Parasceve’ se acercan al universo sensorial de la Semana Santa

La memoria histórica también preocupa a los cineastas andaluces. En Pico Reja, la verdad que la tierra esconde, Remedios Malvárez y Arturo Andújar se centran en una fosa común del cementerio de San Fernando que alberga a más de 2000 víctimas de la represión franquista, una propuesta que involucra a la cantaora Rocío Márquez y al poeta Antonio Manuel Rodríguez. Por su parte, los directores Mariano Agudo y María Rodríguez recuerdan en Horacio, el último alcalde a Horacio Hermoso, primer edil de Sevilla en el momento del golpe de Estado de julio de 1936 y fulisado en ese mismo cementerio.

Vanesa Benítez Zamora presentará La vida chipén, que definió en una entrevista con este periódico como "una película experimental donde se mezclan el documental y la ficción. Un viaje episódico y surrealista por los recuerdos de un chaval de provincias, interpretado por Antonio Reyes, que en los años 60 se buscaba la vida como fotógrafo, cuando el régimen franquista lo apostó todo por el milagro español y necesitaba de gente como él para proyectar una imagen moderna, desinhibida y vacacional desde la recién creada Costa del Sol".

Dos largometrajes de Panorama Andaluz giran alrededor de la música. Rock’n’roll is not dead, de Mauricio Angulo y Charlie Boy, plasma cómo Sammy Taylor y Charlie Cepeda, dos hijos de músicos célebres, Silvio y Carlos Cepeda, se unen en la banda Los Labios. "Un desenfrenado relato de rock’n’roll en el que no faltan drogas, secuestros, intentos de suicidio, gurús y fama repentina", anticipan desde el Festival de Sevilla.

En Storm, mientras, Jesús Ponce traza el singular viaje de la banda homónima, que "merece un lugar privilegiado en la historia de la música" y que pasó "del rechazo y la transgresión a recibir una oferta de Freddie Mercury para una gira internacional, un contrato con una multinacional y aparecer en Musical Express".