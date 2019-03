Fernando Colomo desata la risa en el Festival de Málaga con un Salva Reina en estado de gracia

Que la comedia es tal vez el género cinematográfico más complicado es una verdad con una demostración fielmente palpable en el Festival de Málaga: de todas las películas adscritas a la marca de cuántas se han presentado en estas veintidós ediciones, seguramente bastarían los dedos de una mano para señalar las perdurables, las que se recuerdan pasado el tiempo, las que merecen la pena. Y para recordar cuáles son las esencias de la comedia, de qué hablamos cuando hablamos de esto, desde Terencio hasta Billy Wilder, el Festival de Málaga recibió este domingo una ilustrativa lección a cargo de un verdadero maestro en la materia, el veterano director Fernando Colomo, que presentó en la Sección Oficial a Concurso su última película, Antes de la quema. El filme, un canto a Cádiz como ideal de vida, incluidas todas sus paradojas, y protagonizado por el actor malagueño Salva Reina, quien brinda en la cinta un regalo en estado de gracia, fue recibida tanto por el público como los medios congregados en la presentación con risas y aplausos, en una proporción que no se ha contado muchas veces, ciertamente, en el certamen. Diga lo que diga el palmarés, el Festival de Málaga ofreció este domingo la oportunidad de pasarlo en grande. Y no es ésta la cuestión que más abunda.

"La peli es de género fluido; es comedia romántica, de chirigotas, también un thriller ... Es lo que tiene, que yo nunca he conseguido encuadrarme en un género",destacó Colomo durante una rueda de prensa en el Teatro Cervantes tras la proyección de la cinta. Con guión del malagueño Javier Jaúregui, el trabajo les ha llevado "casi cinco años y veinticinco versiones", explicó Colomo, quien desveló que, además, se ha ido nutriendo con las aportaciones de los actores. "Antes de la quema" es "un dramón de narices", explicó el director, porque debajo de los juegos de palabras (que no chistes), de la forma alegre de ver la vida y de la música que los gaditanos le ponen a todo -porque "hasta el acento es cantarín", añadió Jaúregui-, lo que subyace son unas enormes dificultades para ganarse la vida. Como les sucede a los hermanos protagonistas, y la tentación que supone para ellos que un narco, el Tuti (interpretado por el también malagueño Joaquín Núñez), les tiente para dar un golpe.

"Esta película solo se podía rodar en Cádiz", apuntó Colomo, puesto que, aparte de los actores, son Cádiz y sobre todo, la liturgia de sus chirigotas, los auténticos protagonistas.

"Llevo años huyendo de la comedia madrileña", afirma Fernando Colomo

La cinta, que se estrenará en las salas el 7 de junio, cuenta la historia de Quique (Salva Reina), un chirigotero que malvive con un trabajo de media jornada con su hermana (Maggie Civantos) y su madre (María Alfonsa Rosso), un poco demenciada desde que su marido, guardia jurado, murió de un tiro. "Me atraía la mezcla del carnaval y atraco, me gustaba su lado social y jugar con el thriller; es una peli de atracos pero con una realidad muy oscura" que, además, tiene su origen en un hecho real, apuntó Colomo. El acceso de Quique al almacén de droga más grande de Andalucía, donde se acumulan los alijos aprehendidos antes de quemarlos, es determinante para que el Tuti y su banda (Manuela Velasco y Manuel Manquiña, entre ellos) le propongan un golpe.

Esta es la primera vez que el director de Tigres de papel rueda en Cádiz, -"llevo años huyendo de la comedia madrileña", dijo el madrileño provocando risas-: "queríamos que dirigiera un andaluz, pero al final, yo me transformo en gaditano". Y no solo él. Un equipo de malagueños convencen desde sus acentos gaditanos, tan "currados" que cuesta entender sus frenéticos diálogos a madrileños como al propio Colomo o Manuela Velasco: "Es que hablan súper deprisa, el acento necesita hacer el oído", apunta la actriz.

"Yo me enteré de muchas líneas de los textos improvisados ya en montaje", se reía Colomo, provocando una revolución entre los asistentes a la rueda de prensa: "Que hablamos en castellano", se quejó entre bromas Reina, acoplado por completo a su Quique gaditano. "No puede ser que todo el mundo aplauda el acento de Narcos porque se distinguen las zonas, y que aquí no valoremos esos matices que suman", ha opinado el guionista.

Reina destacó la experiencia de ver la fiesta de las chirigotas por dentro: "Es una pasada, el trabajazo de los ensayos, muchas horas durante meses, y su nivel de competencia y de disciplina. Espectacular", asegura. Para Velasco, tanto ese entorno como los escenarios naturales donde rodaron ayudaron mucho a la película: "Los barrios y las casas eran las de verdad, no había extras ni figuración, y la gente aportaba, se metía en las secuencias". Valoró además que Colomo siga rodando "como si hiciera cortos, incorporando todo lo que se encuentra en la calle, espontáneo". Destaca el trabajo de Jaúregui en la composición de los cuplés de las chirigotas, con la ayuda del prestigioso chirigotero gaditano José Antonio Vera Luque.