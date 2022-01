Málaga, un interior de ensueño

Si hay un destino turístico por antonomasia ya no solo en Andalucía, sino en el resto de España, y por qué no, en toda Europa, ese es la provincia de Málaga. Y de ella, no sólo vale ni sería de justicia referirse a ese conocido y reconocido turismo de sol y playa de calidad y exclusividad, con la mayor oferta de servicios conocidas y que sin duda es un referente, encarnado en la Costa del Sol. Málaga es mucho más.Esta provincia cuenta con un interior que para muchos es aún desconocido y que a veces queda eclipsado por lo que se ofrece a nivel de litoral. Todo aquel que sí se ha adentrado en él puede decir que tiene la suerte de haber hallado un gran tesoro, que desde el último año y medio, especialmente desde que llegara la crisis sanitaria, se ha abierto un poco más al mundo.

El encanto de los pueblos blancos, los parques naturales, la Gran Senda de Málaga o el Caminito del Rey se han erigido como los grandes protagonistas turísticos de la provincia cuando la pandemia más arreciaba, hasta el punto de convertirse en el sostén de la actividad turística malagueña, registrando caídas mucho menores en los peores momentos de restricción de la movilidad y otras medidas tendentes a combatir la propagación del virus de la COVID-19.

Siempre dicen que no hay mal que por bien no venga, y esta situación parece haber abierto al interior malagueño esa ventana al mundo que merecía.

La Diputación Provincial de Málaga, a través de Turismo Costa del Sol, está trabajando en el desarrollo de contenido de alto impacto visual de su entorno más desconocido. Así, se han concentrando esfuerzos promocionales durante los últimos meses en Sierra de las Nieves, declarada como Parque Nacional desde el pasado mes de julio, en el puente colgante El Saltillo, y en el proyecto gastronómico exclusivo llamado Canal Cocina en Origen, con el objetivo de poner en valor la gastronomía tradicional de la provincia. Y todo ello sin contar la campaña #ViveCostadelSol, que ha registrado varios millones de impactos y otros tantos millones de personas alcanzadas en 150 países.

Atendiendo a algunos de los grandes atractivos, entre los innumerables con los que cuenta la provincia, la Sierra de las Nieves, ya Parque Nacional, es gran pulmón y atractivo verde del interior. Qué duda cabe de que ahora los amantes de la naturaleza tienen en este enclave toda una garantía, esa que confiere una marca de protección y respeto al medio natural. Aunque las especies vegetales tienen un gran protagonismo, en especial el pinsapo, esta zona es un importante refugio para la fauna silvestre. Es especial el caso de las aves, que también suponen otra de las joyas del espacio. Aquí destaca la presencia de especies como el chotocabes europeo, alondra común, collalba gris o el colirrojo real, que son habituales en el norte de Europa, pero que en la cuenca mediterránea solo habitan en Sierra Nevada y de las Nieves. A ellos se unen otros muchos como el águila real, la perdicera, el halcón peregrino, el búho real o el carbonero garrapinos.

Otro gran atractivo es el ya conocido, prácticamente un símbolo, Caminito del Rey. Se trata de un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera; y desde 2015 que se pusiera en valor de nuevo y abierto al público, uno de losgrandes reclamos turísticos de Málaga.

Sierra Bermeja y el Valle del Genal, son otros de los grandes espacios del interior. Esta zona fue dramáticamente sacudida por el terrible incendio acontecido el pasado mes de septiembre y que se alargó durante semanas. Sin embargo, y después de tan dramático suceso, la zona rebrota de sus cenizas con más fuerza. Desde el primer momento los ayuntamientos y el resto de administraciones se pusieron a trabajar para devolver el esplendor al territorio. En el caso de la Diputación de Málaga se acometieron trabajos de reseñalización de las carreras que fueron dañadas por el fuego y se realizó la limpieza de sus márgenes para dar seguridad a los vehículos que circulan por las mismas y dar total garantía a vecinos y viajeros que quieran disfrutar de esta incomparable zona.

Sierra Bermeja ser erige majestuosa desde Estepona y ofrece multitud de espacios para realizar muchas actividades como senderismo o una observación de ejemplares de cabra montés o aves rapaces en lo más profundo del bosque, lo que es sin lugar a dudas una gran experiencia única en la provincia. Igualmente, en el Valle del Genal, el visitante se sorprenderá de descubrir lugares naturales de lo más recóndito que quedaran en su memoria. Caminar por sus sendas y descubrir la gastronomía serrana contundente y llena de sabor de sus municipios es una auténtica delicia.