Tío Pepe Festival celebra su décimo aniversario con José Mercé como padrino

Tío Pepe Festival está de celebración. En 2024 cumple su décimo aniversario y por ello ha preparado la edición más especial y espectacular que llenará de música el verano jerezano con artistas de primer nivel de diferentes estilos.

En Fitur han presentado esa décima edición y para ello han contado con un embajador de lujo, el cantaor José Mercé. Durante el acto, el artista jerezano ha anunciado que el próximo 4 de agosto llevará su nuevo espectáculo, un homenaje al compositor Manuel Alejandro, a las Bodegas González Byass dentro de la X edición de Tío Pepe Festival, enmarcado en ‘Veranea en la Bodega’ 2024.

Pare Mercé, su vecino y admirado Manuel Alejandro es "el compositor más grande que existe". Ambos comparten "la suerte de haber nacido en Jerez, y por ello con un don", el del arte flamenco que se respira por cada rincón de la ciudad gaditana, según asegura el cantaor. También dice sentirse privilegiado por poder ser embajador del Tío Pepe Festival en esta edición tan especial.

Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo en Jerez de González Byass, ha compartido su entusiasmo por cumplir diez años de Tío Pepe Festival, “que nació para dar respuesta cultural al verano en Andalucía y que ha ido consolidándose y creciendo a lo largo de estos diez años gracias a la búsqueda constante por ofrecer lo mejor de nosotros a quien viene a Veranear a la Bodega", reconoce.

"Tío Pepe Festival da valor a lo auténtico, a nuestras tradiciones y costumbres en un entorno mágico que ha sabido guardar y conservar su pureza hasta llegar a crear con el paso de estos años, un estilo de vida que define nuestra forma de ser y sentir, nuestra identidad”, ha añadido Vergara.

Para la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, este festival ayuda a "preservar la esencia" de Jerez y hace crecer la economía. Hace diez años, cuando apareció, "fue una propuesta rompedora" que aunaba un espacio natural con la experiencia de visitar una bodega y vivir la música en directo.

En este mismo sentido, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José Garcúa-Pelayo, asegura que Tío Pepe Festival fusiona "todo lo nuestro, lo auténtico". Además, mostró el orgullo que supone para Jerez tener "la bodega más visitada de Europa", la de González Byass.

Un cartel de lujo para el verano jerezano

Ana Mena será la encargada de abrir la décima edición del Tío Pepe Fesival, el 12 de julio. Sidecars actuará el 8 de agosto para celebrar sus 18 años como banda con el lanzamiento de ‘Hasta que cierro los ojos’, un nuevo sencillo de pop majestuoso que anticipa su inminente gira. Formado por Juancho, Gerbass y Ruly, el trío madrileño se distingue por su frescura interpretativa, el atractivo de sus canciones y su conexión con el público. En estos 18 años, han consolidado un estilo que los posiciona como referentes indispensables del pop español.

Por su parte, el cantaor Jesús Méndez se presenta el 15 de agosto dentro del ciclo ‘Solera y compás’, con un concierto que refleja su compromiso con las raíces y su evolución artística. Reconocido por su interpretación única de maestros flamencos, Méndez explorará desde sus influencias iniciales hasta composiciones actuales, acompañado por Borja Évora al piano, Pepe del Morao en la guitarra y coro. Inspirado en el lema de Antonio Machado, Méndez invita a una experiencia única, haciendo camino al andar en este fascinante recorrido musical.

Con estas confirmaciones, suman una veintena de artistas a "Veranea en la Bodega 2024', como son Gilberto Santa Rosa, Raphael, Miguel Poveda, God Save The Queen, Take That, La Oreja de Van Gogh, Antonio José, Amaral, India Martínez, ‘Arrival From Sweden, The Music of ABBA’, Santiago Auserón, Nil Moliner o Los Secretos; los ciclos ‘Solera y Compás’, con artistas como María Terremoto y Rancapino Chico o Israel Fernández junto a Diego del Morao, y el toque de humor de ‘Tío Pepe Comedy’.

Con todo ello, aún queda pendiente el anuncio de los protagonistas de esta edición de las ‘Cenas de las Estrellas’, donde tomará protagonismo la parte gastronómica del festival con la participación de chefs de renombre.

A lo largo de sus diez ediciones, Tío Pepe, el incomparable vino fino de Jerez que ostenta liderazgo mundial, ha sido la fuerza impulsora detrás de un festival que, en una década, ha dejado de ser simplemente un evento para convertirse en un hito insustituible. En esta fusión única de la presencia de artistas de renombre internacional y la experiencia ecléctica ligada a la bodega como un espacio enoturístico, gastronómico y cultural, TÍO PEPE Festival ha encontrado su auténtico propósito, destacándose como un programa veraniego singular y sin igual en el calendario festivo.

Junto a todo ello, un año más Tío Pepe ofrecerá la posibilidad de terminar la noche en “The Village”, visitar, pasear o cenar en las bodegas, o las esperadas “Cenas de las Estrellas”. De todo ello se conocerán más datos en las próximas semanas, pues un verano más, González Byass apuesta por poder saborear y disfrutar de lo mejor de la gastronomía, a través de propuestas que encuentran el maridaje perfecto en sus propios y exquisitos vinos.

Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al Primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, recientemente reconocido como el “Mejor Hotel Enoturístico 2023” por el International Wine Challenge Industry Awards, uno de los grandes encuentros del sector del vino en España, y previamente premiado por ACEVIN como mejor alojamiento enoturístico de España.

En 2023, Tío Pepe ha sido galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de “Mejor trayectoria turística”. Reconocimiento que se suma a los ya recibido por Tío Pepe Festival galardonado en su trayectoria como Mejor Experiencia Enoturística 2016 con una mención especial concedida por ACEVIN, premio “Best Wine Event 2015” organizado por la revista Drinks International y cuenta con el certificado “Q de Calidad turística” otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España, por la apuesta decidida de calidad en el ejercicio de su actividad y en la prestación del servicio al cliente. Además, también ha obtenido la distinción de Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios “Drinks International’s Wine Tourism Challenge”, que organiza la revista británica The Drinks International. Igualmente, ha sido premiado por Acevin en los “Premios de Enoturismo 2018”, por tratarse de una propuesta singular e innovadora que combina a la perfección vino, cultura, arte, gastronomía y ocio para atraer a un público amplio que busca vivir una experiencia enoturística única y de calidad en la propia bodega.

Renfe, Tren Oficial de la X edición del Tío Pepe Festival

De otro lado, Renfe se convertirá nuevamente en el Tren Oficial de la X edición de Tío Pepe Festival. Ambas empresas renovarán su acuerdo de colaboración para promocionar los viajes en tren a este festival, que combina música, gastronomía y experiencias culturales. El convenio será firmado hoy en FITUR por Beatriz Vergara Domecq, directora de Enoturismo de González Byass, y Javier Pérez, director de Área de Negocio de Alta Velocidad y otros Servicios Comerciales de Renfe.

Con el firme propósito de fomentar la participación en el evento, Renfe llevará la esencia de Tío Pepe Festival a bordo de los trenes Madrid-Cádiz y Madrid-Sevilla. La compañía proyectará un atractivo vídeo promocional del Festival, sumado a la tematización de los reposacabezas de estos trenes con la identidad visual del evento. Este enfoque no solo busca incentivar los viajes en tren hacia Jerez, sino también informar a los pasajeros acerca de las ventajas del programa Más Renfe, que recompensa la lealtad del cliente y mejora su experiencia de viaje.

A su vez, Tío Pepe Festival contribuirá a la visibilidad de Renfe a través de su programa de actividades y eventos 'Veranea en la bodega 2024'.