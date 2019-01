La belleza de las playas de Andalucía

Andalucía, con más de 800 kilómetros de costa, nos descubre playas que sorprenden por la diversidad de sus paisajes, desde las amplias playas de fina arena de las provincias de Cádiz o Huelva, hasta las calas escondidas entre agrestes acantilados de la costa de Granada, Costa del Sol o Almería.

Este año el periódico estadounidense The New York Times ha puesto en el punto de mira a Cádiz, gracias a su gastronomía, las bodegas de Jerez y el arte que se puede disfrutar en la Fundación NMAC Montenmedio en Vejer de la Frontera. De modo, que no es de extrañar que el turismo se incremente a lo largo y ancho de la provincia gaditana.

Sin duda, todas las playas de Andalucía cuentan además con una gran variedad de servicios. Los puertos deportivos, campos de golf, paseos marítimos, pistas deportivas al aire libre, zonas de varado para embarcaciones y una amplia oferta de restauración han convertido a Andalucía en un destino ideal para el turismo de sol y playa o para practicar deportes náuticos.

Por lo tanto, podemos afirmar que la costa andaluza constituye un patrimonio natural con personalidad propia. Es por ello que miles de turistas decidan disfrutar de las vacaciones en las playas andaluzas.

El litoral, desde la Costa de Almería, la Costa Tropical granadina, la Costa del Sol en Málaga o la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de la Luz de Huelva, conforma un paraje natural idílico, unido a la calidez de sus aguas y a su sol omnipresente.

Costa de Almería

Al sur de la Península, la Costa de Almería se abre al mar Mediterráneo. Su paisaje es muy peculiar, desierta en unas zonas, llena de cultivos de invernaderos en otras, montañosa y con playas rocosas o con dunas, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades para el disfrute y el ocio.

En sus pueblos y municipios encontramos huellas de antiguas civilizaciones como El Argar o Los Millares y un rico patrimonio monumental como la Alcazaba en Almería capital o las torres vigías y castillos que se sitúan a lo largo de la costa, señal de la importancia histórica de esta zona.

En el extremo se sitúan las ciudades más modernas y orientadas hacia el disfrute del clima, mientras que en el oeste el litoral se vuelve accidentado, lo que nos permite observar fuertes acantilados. Roquetas de Mar destaca por sus amplias playas y complejos hoteleros que convierten esta zona en un núcleo turístico importante. Y, por supuesto, cabe destacar el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que nos ofrece un enclave paradisíaco con playas vírgenes y desiertas, bañadas con limpias aguas.

Costa de la Luz de Cádiz

La situación geográfica de la Costa de la Luz, la más meridional de la Península Ibérica, unida a su magnífico clima, hacen que esta costa gaditana haya sido codiciada atavicamente por todas las civilizaciones; desde milenios por tartesos, fenicios, griegos, romanos, visigodos o árabes.

Muchos son los atractivos que se suceden en los 200 kilómetros de la más fina y dorada arena de la península. Sanlúcar de Barrameda está asentada en la desembocadura del Guadalquivir, cauce natural por donde han transcurrido importantes culturas y civilizaciones que dejaron huellas imborrables.

Costa de la Luz de Huelva

La Costa de la Luz de Huelva nos lleva desde la desembocadura del río Guadiana, entre la frontera de España y Portugal, hasta la desembocadura del río Guadalquivir, que separa las provincias de Huelva y Cádiz.

En esta zona se extienden una serie de amplias playas de blanca arena donde se unen y combinan el agua, las dunas y los pinares, ofreciendo al visitante desde un animado ambiente en áreas totalmente equipadas hasta lugares salvajes y solitarios.

Debido a los numerosos puertos deportivos que posee, esta costa reúne condiciones óptimas para la práctica de deportes de vela, gracias a la bonanza del clima que permite disfrutar del mar en cualquier época del año.

Huelva es, además, la tierra colombina por excelencia, donde parece que América está más cerca. Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Mazagón y Matalascañas constituyen los núcleos costeros más importantes de esta costa.

Poblaciones eminentemente pequeras que han visto cambiada su fisonomía por la gran afluencia turística. Su situación, cercana al Parque Nacional de Doñana, la convierte en el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de cuantos demandan relax y descanso.

Los más activos tienen asegurada la práctica de numerosos deportes tanto náuticos como terrestres.

Costa Tropical

La Costa Tropical, situada entre la Costa del Sol y la Costa de Almería, ocupa una privilegiada franja que cuenta con las mejores condiciones y atractivos para disfrutar de unas excelentes vacaciones. Su situación mediterránea, la cercanía con el norte de Africa y Sierra Nevada, con las mayores alturas de la Península, protegen este litoral de los fríos vientos del norte.

Acantilados, calas y extensas playas configuran el paisaje de esta costa codiciada y conquistada por numerosos pobladores, entre otros fenicios, romanos y árabes, que se la disputaron y dejaron huella de sus culturas.

Cinco son los centros turísticos de la Costa Tropical: Almuñécar (La Herradura), Salobreña, Motril, Castell de Ferro y La Rábita. Todas están dotadas de buenas infraestructuras turísticas y son idóneas para la práctica de numerosos deportes, siendo el paraíso del esquí alpino o el montañismo.

También encontraremos desde puertos deportivos y lugares donde practicar multitud de deportes náuticos, hasta acantilados de gran belleza y calas solitarias y naturales, sin olvidar unas magníficas playas.