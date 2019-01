Tarifa suma el senderismo a su apuesta turística

Con más de 38 kilómetros de playa, Tarifa es la ciudad más sureña de Europa. Este rincón gaditano reúne el encanto de la playa de arena fina y agua clara en la que se juntan los dos mares, Atlántico y Mediterráneo, y la singularidad de albergar en su interior el Parque Natural de Los Alcornocales, un bastión costero sacudido tanto por el viento de Poniente como de Levante.

El Universo Tarifa está presente La Feria Internacional de Turismo que tiene lugar en Madrid para poner en valor su apuesta por el turismo al aire libre y el deporte, con una oferta que incluye el Encuentro de Senderos Europeos, que tendrá lugar entre el 22 y 24 de marzo en la localidad gaditana.

El Universo Tarifa sigue creciendo y a los reclamos ya conocidos como el kitesurf, windsurf, ornitología, avistamiento de cetáceos, escalada, surf, paddle surf o rutas cicloturistas se une ahora con fuerza el senderismo, una vez que la localidad ha sido la elegida para albergar este Encuentro de Senderos Europeos, organizado por el Federación Andaluza de Montañismo, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento tarifeño.

La cita, que cobra más importancia al ser la conmemoración del 50 aniversario de la Asociación Europea de Senderistas, ha reconocido a Tarifa por su diversidad paisajística al contar con senderos en el arco Mediterráneo, Atlántico y Sierras Mediterráneas, sendas que se han puesto en funcionamiento y que confluyen en Tarifa, lugar elegido para la presentación de los mismos durante el encuentro de la próxima primavera. Todo un orgullo para la localidad.

Para el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tarifa, Sebastián Galindo, "desde Turismo tenemos que seguir fomentando la riqueza del municipio.

El kite y el windsurf, la ornitología, los cetáceos, son riqueza de la localidad, y el senderismo es una de las actividades que más tenemos que fomentar, ya que aunque no se conozca tanto como otras, tenemos un entorno único para ello. Prueba de ello es que las federaciones de Montañismo andaluza y española han elegido Tarifa como sede de este evento internacional".

Para Galindo, "2018 fue un año excelente en lo turístico; no en vano, Cádiz está entre los 52 municipios que hay que visitar para The New York Times y buena parte de esa oferta es tarifeña, con deporte, gastronomía y cultura, con las ruinas de Baelo Claudia y el Castillo a la cabeza".

"Estamos poniendo en valor nuestro patrimonio natural, y este año, en la cita de Fitur, debemos continuar con la senda que iniciamos hace más de tres años con el Universo Tarifa", concluye el alcalde.