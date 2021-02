Fernando Alonso, operado de una fractura en la mandíbula, seguirá en observación 48 horas

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, ha sido operado con éxito de la fractura en la mandíbula superior que sufrió en un accidente de bicicleta este jueves en Lugano (Suiza) y permanecerá 48 horas en observación en el hospital de Berna donde está ingresado, informó su escudería, Alpine F1.

Los médicos han declarado estar satisfechos con el progreso del piloto, que tras unos días de descanso podrá volver a los entrenamientos, señaló la escudería en su cuenta de Twitter.

"Esperamos que esté completamente operativo para reanudar su preparación para esta temporada", expresó el equipo, que confirmó que Alonso había sufrido una fractura en la mandíbula superior, mientras otros medios señalan que se le extrajeron varios dientes dañados por el impacto.

El piloto asturiano, que este año tiene previsto regresar a la categoría reina del automovilismo con Alpine, fue atropellado este jueves por un automóvil mientras montaba en bicicleta en los alrededores de Lugano. Este accidente podría comprometer la presencia del español en el arranque del Mundial, el próximo 28 de marzo en Bahrein.

La carrera en el circuito de Sakhir supondría el regreso de Alonso a la Fórmula 1 tras dos temporadas en las que participó en pruebas como las 24 Horas de Le Mans (que ganó en 2018 y 2019 como parte del equipo Toyota Gazoo Racing) y las 500 Millas de Indianápolis.

El ciclismo es un elemento clave de la preparación física de Alonso, que este invierno intensificó su exigente agenda con sesiones diarias de más de 80 kilómetros.

El piloto español asegura que se encuentra "OK, deseando empezar la temporada 2021", según ha comentado en un tuit. El doble campeón mundial de Fórmula Uno agradeció "los buenos deseos" que le transmitió su equipo, Alpine F1, y terminó su mensaje con un "vamoooos".

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.💪💪💪💪 Let’s gooooooooooooooo