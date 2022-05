El ejército de Verstappen en Torremolinos

Esta vez Max Verstappen no está en la pole para el GP de Miami de Fórmula 1, pero da igual. El holandés no sólo es el vigente campeón del mundo, es uno de los mejores pilotos del último lustro de la competición y su trayectoria es seguida con pasión por millones de aficionados por todo el mundo y en Torremolinos hay un particular ejército de compatriotas de Verstappen que viven los logros del piloto frente al Mediterráneo, en La Carihuela. Hay una buena cantidad de restaurantes, bares y negocios de los Países Bajos en una misma zona del popular barrio y cada Gran Premio se vive intensamente. El fenómeno Verstappen se amplifica en el pequeño territorio en el que se concentran sus compatriotas. Algo

No es nuevo, el tirón de la Fórmula 1 en España llegó con Fernando Alonso peleando por títulos, pero antes el deporte no era tan seguido como en la mayoría de países europeos. Reino Unido o Finlandia tienen bares regentados por compatriotas en Torremolinos que nunca faltaron a su cita con la Fórmula 1 ya fuese Hakkinen, Schumacher, Button o Hamilton quien ganase el Mundial. Aún en la era Vettel. Y no sólo por la demanda de los turistas en un municipio que cuenta sus pernoctaciones por millones y más del 27% de su censo son ciudadanos nacidos en otros países. Sus parroquianos siguen la Fórmula 1, que estuvo íntimamente ligada a la Costa del Sol en otras décadas. Cuando Graham Hill veraneaba en ella con su familia o James Hunt recibía a Sport Illustrated junto a su perro en Marbella, donde luego montó un bar. Hasta Fuengirola ideó y probó un circuito urbano en la década de los 80.

Pero el caso de los fans de Verstappen en Torremolinos tienen una conjunción de elementos que los hace diferentes, especiales: no tiene que ser temporada alta para que se vean los efectos de su colorida pasión por Max, se une una gran cantidad de negocios que tienen relación con los Países Bajos en una razonable porción del otrora barrio marinero, son negocios de larga trayectoria como la relación del municipio con el país europeo, y todo se amplifica con la llegada de turistas. 'Little Netherlands' es ideal para ver un Gran Premio en esta época, pero mejor aún para sumergirse en la cocina de los Países Bajos.

'Little Netherlands'

Comida rápida neerlandesa, más elaborada, supermercados de esa nacionalidad, bares de copas, sitios para tomar café, para beber y comer, sólo para estar. Un viaje gastronómico con muchas más paradas que las patatas y con opciones en los que asoma algo de la cocina mediterránea y otros en los que no. La playa está cerca, la cantidad de negocios de este tipo es muy amplia, así que lo mejor es situarse en la calle Decano Higueras del Castillo. Ella, sus adyacentes y algunas calles más de alrededor forman este peculiar Little Netherlands. Merece la pena pasear por el entorno y elegir la modalidad de negocio o el ambiente que sea más atrayente. A veces una terraza o la carta son el reclamo necesario. Además, la influencia neerlandesa también se extiende en las proximidades tanto hacia el Este como en sentido Benalmádena, pero la concentración y variedad en torno a esta calle es grande y llega hasta la playa, donde está el más llamativo y uno de los más ambientados para ver la Fórmula 1.

Bistro De Brabender: No es el más antiguo, pero sí el más llamativo. Está en el paseo marítimo y probablemente sea el que tiene más público pero también preparos para ver la Fórmula 1. Diez pantallas distintas, eso sí ninguna en castellano. Se puede comer, beber y ver el mar si el gran premio se pone feo.

Heineken Corner: Está en una calle paralela al mar a un par de pequeñas manzanas del mismo, así que es un contrapunto con el negocio anterior. Con ese nombre da lo que promete, ambiente tranquilo y de vez en cuando tiene música en directo.

The Kippen Huis: Su cartel lleva mucho tiempo en esta zona influenciada por los Países Bajos. Especialidad en pollo (La casa del pollo es el significado de su nombre) de múltiples formas, también ensaladas, sopas, salsas. Un descubrimiento.

Friet van Piet: Cómida rápida estilo Países Bajos, patatas, sí, pero no sólo.

Supermercado Diferente: Es uno de los supermercados con productos de los Países Bajos de la zona y está en un punto cercano a muchos negocios neerlandeses.

Eetcafe Het Kleine Regthuys: Está en una de esas calles adyacentes, un lugar para picar o comer algo en la terraza.

Op d'n hoek / En la Esquina: El lugar en el que está explica su nombre, uno de esos sitios que no te esperas. Restaurante con subtítulo y la carne como elemento más abundante en su carta.