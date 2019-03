Ferraz quiere imponer al ministro Marlaska por Cádiz

La dirección federal del PSOE quiere imponer al actual ministro de Interior, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, como número uno de la candidatura al Congreso que este partido presentará por Cádiz para las elecciones generales del próximo 28 de abril. Esta propuesta, sin embargo, no es bien vista por las ejecutiva provincial socialista, que prefiere que el elegido para ocupar el primer puesto de esa candidatura sea Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, vicepresidente de la Diputación de Cádiz y vicesecretario provincial del PSOE.

La decisión de Ferraz de imponer a un candidato ‘cunero’ se incluye dentro de la intención firme del equipo de Pedro Sánchez de buscarle un puesto de salida en las candidaturas de las diferentes provincias españolas no sólo a todos los ministros que conforman el actual Gobierno sino también a los dirigentes de más peso con que cuenta la dirección federal del partido. Dentro de estrategia se incluiría, por ejemplo, la propuesta de Ferraz de colocar al frente de la candidatura por León a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una iniciativa que igualmente ha encontrado el rechazo de la ejecutiva provincial de los socialistas leoneses.

En Cádiz, de momento, lo que ha hecho la ejecutiva provincial que dirige Irene García ha sido elaborar una candidatura alternativa que tendrá que ser votada este lunes y este martes en las diferentes asambleas locales, con la intención de ser refrendada en el comité provincial que el PSOE celebrará este jueves en Medina Sidonia. En esa propuesta, el PSOE de Cádiz, siempre con el visto bueno de la dirección del PSOE andaluz, se ha negado a situar a Grande-Marlaska.

Sin embargo, y habida cuenta de que Ferraz tiene potestad para conformar a su antojo unas candidaturas a unas generales, todo apunta a que Grande-Marlaska terminará siendo el número uno por Cádiz, convirtiéndose así en otro candidato ‘cunero’ como ya lo fueron en este partido Alfredo Pérez Rubalcaba o Carmen Romero. Si esta imposición se termina confirmando, y debido a la obligatoriedad de cumplir con la paridad, Ruiz Boix descendería al tercer puesto de la lista. En el caso de obtener escaño, el número dos del PSOE gaditano tendría que renunciar a la Alcaldía de San Roque porque así lo marcan los estatutos del Partido Socialista.

Salvador de la Encina y Juan Carlos Campo no repetirían en las listas al Congreso

La candidatura al Congreso propuesta por la ejecutiva provincial del PSOE a las diferentes asambleas locales, y en la que no figura Grande-Marlaska, incluye importantes novedades ya que en sus tres primeros puestos estaría ocupada por el actual alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, por la jerezana Miriam Alconchel y por el sanluqueño Francisco ‘Pacote’ Pizarro. El primero es el número dos de Irene García tanto en la Diputación como en la ejecutiva provincial, la segunda es diputada nacional desde finales de 2015 y el tercero ha sido director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) hasta el mes pasado.

Esta propuesta de candidatura queda completada con los siguientes militantes: Saray Soria (actual concejala de Arcos), Juan Cantero, Carla Leguina, José Manuel Melero, Carmen Zurita, Juan Nieto (aún alcalde de Zahara de la Sierra), Pilar Olivares, David Rodríguez Sánchez y María de los Santos Sevillano.

Según las previsiones de la ejecutiva provincial socialista no repetirían en las listas al Congreso dos de los tres diputados con que ha contado el PSOE gaditano en la legislatura que acabará en las próximas horas. Serían los casos del algecireño Salvador de la Encina y del magistrado Juan Carlos Campo. El primero acumula ya muchas legislaturas como diputado y el segundo, que mantiene su condición de independiente en las filas del PSOE, sonaba como el candidato preferido de Ferraz por Cádiz, aunque finalmente la dirección federal se ha decantado por otro magistrado como es Fernando Grande-Marlaska.

Y en cuanto a la lista al Senado, donde el PSOE gaditano está convencido que en esta ocasión sí puede conseguir tres escaños, la ejecutiva provincial vuelve a confiar en un histórico como Francisco González Cabaña para liderar esa candidatura. Cabaña ya ha sido senador en esta última legislatura y en la anterior fue diputado nacional. También ocuparía un puesto de salida a la Cámara Alta, en este caso en el número tres, el isleño Fernando López Gil, ex delegado del Gobierno andaluz en Cádiz y ex viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Otros nombres propuestos por la ejecutiva provincial socialista para completar esta lista al Senado son los de Catalina Gómez, el ex parlamentario andaluz Ismael Vaca, Manuel Sánchez Pérez, Teresa Rovayo y Joaquín Gómez Calvillo.

Desde algunas fuentes se asegura que Ferraz aún puede mover hilos para intentar que uno de los tres puestos al Senado por Cádiz quede reservado para la veterana María Jesús Castro, actual miembro de la ejecutiva federal socialista.