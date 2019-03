José Manuel Villegas: “Ciudadanos dará visibilidad a Almería, tendrá rango de provincia importante”

JOSE MANUEL VILLEGAS (Barcelona, 1968) será el cabeza de lista al Congreso de Ciudadanos en Almería. Fundador del partido, ha ejercido todo tipo de responsabilidades en la formación como mano derecha de Albert Rivera, después de un cuarto de siglo de desempeño de la abogacía con su despacho propio desde 1999. Hijo de José Villegas, natural y vecino de Dalías que se marchó a Barcelona en busca de un futuro mejor, el número dos de la formación naranja ha viajado a la provincia cada verano desde que era un niño. Y desde hace ya algunos años lo hace con mucha más frecuencia porque sus padres decidieron instalarse en el pueblo almeriense del Cristo de la Luz. El secretario general de Ciudadanos ha ganado las primarias y será el candidato por la circunscripción electoral de Almería, una ocasión única, según ha considerado la militancia de su formación, para que la provincia tenga mayor peso en las Cortes.

– ¿En qué momento decide ser el candidato por Almería de Cs y por qué ha tomado esa decisión?

- Hace ya bastantes meses que empezamos a hablar de esta posibilidad con Albert Rivera porque conoce mi vínculo con esta provincia -mis padres viven aquí y yo he venido toda la vida y ahora con más frecuencia a visitarles- y consideró que era importante que desde el partido se le diera importancia a esta tierra y lo vimos como una forma de darle más respaldo a la provincia en una comunidad como Andalucía que es fundamental para nosotros y está siendo motor del cambio. Almería está teniendo mucho peso con el nombramiento de Marta Bosquet como presidenta del Parlamento andaluz y, con mi candidatura al Congreso, Ciudadanos le dará visibilidad a esta tierra, que muchas veces ha estado olvidada, y tendrá ese rango de provincia importante.

- Además de su candidatura, otro de los cargos importantes de Cs, Fran Hervías, se presentará por Granada. ¿Más allá de la decisión personal hay una estrategia de Cs para conseguir mayor proyección electoral en Andalucía?

- Sí, Andalucía es importante para nosotros en lo personal y también como partido. Tenemos conexiones familiares directas y tanto Fran como yo tenemos ese perfil que comparten tantos andaluces que en los años cincuenta y sesenta emigraron de aquí para buscar oportunidades, pero que siempre hemos mantenido el vínculo con esta tierra. Andalucía es importante para Ciudadanos en lo político, es la primera comunidad donde estamos gobernando, pero también en lo personal porque existen fuertes lazos de muchos dirigentes como Fran Hervías, Inés Arrimadas, Albert Rivera o yo en Almería.

– Me gustaría ahondar en el vínculo que ha mantenido con Almería, ¿cuál ha sido su relación? ¿Viene con frecuencia a Dalías?

- Vine por primera vez cuando tenía ocho años y a partir de ahí he venido todos los veranos por vacaciones, lo que en Barcelona se conocía como ir al pueblo. Nosotros íbamos a Dalías a casa de familiares y después mis padres se compraron una casa en la que viven hoy. He pasado de venir en agosto durante toda mi vida a hacerlo con frecuencia para visitarlos. Mi presencia en la provincia ha sido continuada desde que era un niño. Mi padre se fue muy joven de aquí, pero nunca perdió el vínculo sentimental y lo ha sabido transmitir a sus hijos y en cuanto pudo volvimos como familia de vacaciones hasta que decidió instalarse aquí.

- Y entiendo que su presencia en la provincia, si es elegido diputado, será habitual a partir de ahora...

- Sí, ya te digo que vengo habitualmente por motivos personales y a partir de ahora con más razones. Pienso que uno de los cambios que tiene que haber en la política española es que los diputados rindamos cuentas ante nuestros electores en la circunscripción y aquí haremos, como se está implantando en otras provincias, una oficina del diputado en la que de forma periódica demos cuenta de nuestro trabajo en el Congreso. Esa relación entre el diputado y los votantes, lastrada por el sistema con listas cerradas, tiene que cambiar y cuando ganemos las elecciones se reformará el sistema electoral. Ese compromiso directo con los votantes y la circunscripción tiene que ser parte de esa nueva política.

– ¿Considera que los retos y asignaturas pendientes de la provincia llegarán ahora con más facilidad a la dirección de Cs y al Gobierno?

- En la dirección están y hemos intentado afrontarlos en los últimos años, pero ha sido una legislatura complicada, muy estéril, en la que ha sido casi imposible sacar proyectos adelante. Esos problemas principales de Almería que son los que tienen que ver con las infraestructuras, la red ferroviaria, el agua y la competitividad de las empresas de la agricultura y otros sectores como el de la piedra natural y de las posibilidades sin aprovechar de la industria turística deben tener respuesta. Almería sigue siendo una tierra con enorme potencial y con muchas opciones de futuro y las administraciones con poquito que ayudemos la vamos a potenciar. Es una provincia de la que estoy orgulloso de cómo ha sido capaz de generar riqueza, a pesar de ser la olvidada de las políticas públicas, por el esfuerzo, inteligencia y tesón de sus habitantes y seguro que con un nuevo Gobierno logrará un mayor crecimiento.

- Hace un par de meses visitaba las instalaciones de Cosentino y le trasladaba que su partido tiene como prioridad estar al lado del os empresarios y generar riqueza...

-Lo importante es generar riqueza y a nadie se le escapa que la iniciativa de empresarios y emprendedores, apoyados en trabajadores capaces y bien formados, son fundamentales para la prosperidad de cualquier territorio y es lo que tenemos que apoyar desde nuestra visión liberal de la economía. Queremos que las administraciones no pongan trabas y los empresarios tengan las manos libres para crear empleo y a partir de ahí se podrán tener los ingresos necesarios para atender las políticas sociales. Pero si no pensamos en generar riqueza al final la política se limita a distribuir la miseria y ese no es nuestro modelo económico.

– En la última legislatura fueron sustento del gobierno de Susana Díaz en la Junta y en la actual ya forman parte del Ejecutivo, ¿cómo valora la implantación que está teniendo su partido en Andalucía?

- Muy positivamente, es el primer gobierno autonómico en el que Cs está presente y estamos poniendo encima de la mesa medidas muy importantes para nosotros. En el último Consejo de Gobierno se aprobó una iniciativa que tiene que ver con acabar con los aforamientos, vamos a seguir trabajando en bajar los impuestos, hemos encargado esa auditoría para ver realmente en qué se está gastando el dinero público... todas esas políticas son las que vamos a implementar desde Andalucía y permitirá que el resto de los españoles vean cómo cambian las cosas con gobierno de Ciudadanos. Hay que tener en cuenta que es una coalición y no podemos aprobar medidas con la misma celeridad que si lo hiciéramos en solitario, pero también nos viene bien para acostumbrarnos a los gobiernos de coalición que van a ser el futuro de muchas instituciones en España y tenemos que aprovecharlos para introducir los cambios que los ciudadanos están esperando.

- ¿Por qué tanta confusión con las primarias de las municipales que se iban a celebrar y después no?

- Para que haya primarias en una capital tiene que contar con un censo de al menos 400 afiliados, una masa crítica que permita hablar de unas votaciones y primarias serias, y en Almería hay más de 400 afiliados pero los que cumplen los requisitos de estar al corriente en pago de cuotas y seis meses de antigüedad son menos. El censo de votantes no alcanza el límite establecido y esa ha sido la confusión que se ha producido.

– En las primarias para ser el candidato al Congreso no figura Diego Clemente, actual diputado nacional, ¿quiere decir que será el alcaldable de Ciudadanos?

- La lista al Congreso ya la veremos. Ahora se ha decidido el número uno, pero luego habrá que completarla. El que vaya de uno por Almería tiene claras posibilidades de salir elegido en las urnas, pero si mantenemos la línea de crecimiento del partido en esta provincia podríamos alcanzar un segundo escaño. Vamos a ver como se cierra esta lista al Congreso y a partir de ahí tendremos que ponernos con los candidatos a la Alcaldía y saber qué pieza encaja mejor en cada lugar y puede ser más útil para la sociedad almeriense.

- Entonces aún no han decidido si Miguel Cazorla continuará al frente del Grupo Municipal de Almería.

- Se decidirá después de las primarias al Congreso, tampoco es que tengamos mucho margen, pero será el siguiente proceso interno.

- ¿Cómo valora la evolución que han tenido esta provincia?

- Se ha hecho una buena gestión en Almería y la prueba es que los resultados de las elecciones andaluzas han sido positivos, hemos crecido con respecto a las anteriores en cada uno de los ayuntamientos gracias al trabajo que están haciendo los cargos y afiliados.

- ¿La alianza con el PP que han puesto en marcha en Andalucía es el modelo a exportar a partir de mayo a los ayuntamientos?

- Ya lo veremos, habrá que analizar cada caso. Tenemos claro que el PSOE ha dejado de ser un partido centrado y en manos de Pedro Sánchez se han echado al monte y está en una situación complicada. Eso luego a nivel municipal cambia y las relaciones en cada municipio son diferentes. No tenemos una norma sobre pactos en las municipales, al igual que ocurrirá en las autonómicas que tenemos en otras comunidades. Hemos decidido que en las Generales no va a haber un acuerdo con el PSOE. Cuando pasen las municipales haremos un comité de pactos a nivel nacional y allí estudiaremos las propuestas que se nos elevan desde cada localidad. De momento no hay ninguna norma que nos diga con quién pactar, pero está claro que las circunstancias hacen que a día de hoy sean más difíciles que nunca los acuerdos con el PSOE.

– ¿Tendrían algún inconveniente en llegar a pactos con Vox?

- Nosotros creemos que los pactos se tendrían que hacer entre los partidos centrados, los que tenemos respuestas y proyecto centrado, que serían el PP y el PSOE si no estuviera, como te decía antes, tirado al monte y con los partidos populistas son más complicados. En elecciones generales que son a las que me presento como candidato nuestra prioridad va a ser sacar a Pedro Sánchez. Podría darse ese pacto con el PP y luego si hicieran falta más votos y Vox está en el Congreso tendrán que decidir si apoyan a un Gobierno de cambio y moderado o permiten que siga el PSOE, algo parecido a lo que ha pasado en Andalucía con la diferencia de que vamos a ser nosotros quienes lideremos el cambio en España. En las municipales se pactará con PP y con PSOE cuando sean ayuntamientos centrados y estén alejados de los populistas.

-Solventar la fractura social de Cataluña ha sido uno de los ejes de su trayectoria política primero en Barcelona, después en Madrid y ahora también desde Almería. ¿Ve alguna luz al final del túnel?

- Es un problema fundamental para todo el país porque el reto que están poniendo los separatistas encima de la mesa es romper España. Las soluciones tienen que pasar por firmeza frente a los separatistas. Ceder no conduce a nada porque así hemos estado durante treinta años. Hay que tener paciencia para hacer lo contrario a lo que se ha hecho hasta ahora porque no existen soluciones mágicas que arreglen el problema de hoy para mañana, pero cualquier Gobierno que se precie tiene que ser firme frente a los que quieren romper el país y se saltan las leyes. Ha habido mucha complacencia con los partidos separatistas y nos ha llevado a la situación límite en la que estamos hoy.

-Almería es una de las provincias con más inmigración ilegal y Vox lo hizo valer en las andaluzas. ¿Qué postura tiene Ciudadanos?

- Hay que regular la inmigración porque los flujos ilegales son un problema para determinados territorios. Hacen falta trabajadores de otros países, pero se puede regular y tenemos ejemplos de éxito en algunas zonas y sectores que han sido capaces de hacer una previsión de los contingentes. Lo que no puede hacer un Gobierno ante una situación de inmigración ilegal descontrolada es mirar hacia otro lado, si hay unas leyes y unas normas tienen que aplicarse. No hay que hacer demasiados aspavientos, ni gesticular demasiado, ni convertir el problema en algo más grande de lo que es, pero tampoco mirar hacia otro lado y negar que existe una problemática y hay que actuar de acuerdo con una legislación que si resulta insuficiente tendremos que cambiar.

- Cuando logra desconectar de la política, ¿qué aficiones tiene?

- Era un poco friki de ponerme las zapatillas y correr cuando en este país no había tanta gente que lo hiciera, corría maratones incluso, pero ahora ya no tengo tiempo nada más que para hacer un poco de ejercicio. Ahora veo más deporte por la tele del que practico. Hay muy poco tiempo libre en esto de la política y tenemos que disciplinarnos para aprovechar esos pequeños espacios para estar con la familia y con uno mismo, disfrutar de una película, hacer deporte o leer con tranquilidad.

– ¿Con qué se quedaría de todo este tiempo en primera línea de Cs?

- Tengo muy claro que para mí el auténtico lujo de toda mi trayectoria en política es poder estar trabajando codo con codo con Albert Rivera. Cuenta con unas capacidades que pocas personas tienen y es un líder político de los que salen muy pocos en cada generación, por lo que trabajar a su lado y aprender de él, pese a la diferencia de edad porque es bastante más joven que yo, es la mayor satisfacción que he tenido, tengo y espero poder seguir teniendo durante mucho tiempo.

- ¿Cree que lo verá algún día en la Moncloa?

- Creo que España lo necesita después de una década perdida y sin rumbo, porque este país necesita el liderazgo de Albert Rivera para avanzar hacia un futuro reformas, modernización e integración en Europa.