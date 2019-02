Cinco candidatos competirán en las primarias de Ciudadanos por encabezar la lista de Málaga

La maquinaria electoral de Ciudadanos avanza para configurar la candidatura por Málaga con la que concurrir a las elecciones generales del 28 de abril. Según han confirmado este miércoles fuentes de la formación naranja, un total de cinco personas han presentado su candidatura para encabezar la lista de la provincia al Congreso de los Diputados, en el marco del proceso de primarias que se abrió el pasado lunes y, de acuerdo con el cual, aquellos que quisieran postularse como número uno tenían 24 horas para presentar candidatura.

El plazo para concurrir en estas primarias de Ciudadanos en Málaga se cerró el martes a última hora de la tarde, y los únicos requisitos eran ser afiliado con una antigüedad mínima de seis meses y estar al corriente de los pagos.

Por el momento, no se han hecho públicos el nombre de los aspirantes. Únicamente ha trascendido el del actual diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz. El abogado malagueño ya anunció hace unos días a través de su perfil personal de Twitter su intención de liderar la candidatura. En las pasadas elecciones generales fue de número dos por la provincia, por detrás de Irene Rivera.

En un mensaje lanzado en esta red social, Díaz confió en contar con el apoyo de sus compañeros de partido en las primarias. Guillermo Díaz ha sido en esta legislatura uno de los diputados con intervenciones más destacadas en el Congreso de los Diputados, de hecho, en diciembre el malagueño fue nominado a diputado revelación de 2018 en los premios que cada año concede la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la organización que agrupa a los profesionales de la comunicación que trabajan en el Congreso y el Senado. También es una persona muy activa en las redes sociales.

La campaña interna en la que tendrán que competir los cinco aspirantes ya ha arrancado. Durará toda una semana, desde ahora hasta el próximo miércoles 6 de marzo. Por último, las votaciones comenzarán el 8 de marzo y concluirán a las 10.00 del día 9. La provincia de Málaga es una de las circunscripciones españolas donde sí hay este proceso de elección, no sucede lo mismo en la capital,donde al no alcanzar el mínimo necesario de 400 afiliados con seis meses y al corriente de los pagos, el partido no celebrará primarias para designar a su candidato a la Alcaldía.