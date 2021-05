Beatriz de York dará un nuevo bisnieto a Isabel II

El palacio de Buckingham anuncia que la princesa Beatriz de York, primogénita del apartado príncipe Andrés, está esperando su primer hijo. Será el siguiente bisnieto de Isabel II tras la hija que espera Meghan, esposa del príncipe Enrique.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.The Queen has been informed and both families are delighted with the news.📸 The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT