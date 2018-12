Isa Pantoja deja la tele

A Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, le ha durado poco su carrera televisiva. Tras participar en GH VIP y copar titulares del corazón de todo tipo a lo largo de este año, Isa Pantoja ha anunciado su intención de dejar este mundillo a principios de año. Su intención, según la joven, es dedicarse a un proyecto "más importante"; algunos medios aseguraban ayer que podría estar relacionado con la música.

La joven visitó el plató del programa de radio de Mediaset Morning Glory, donde confesó cuáles son sus deseos de cara a 2019. "Haré alguna intervención puntual en la televisión, pero no haré entrevistas sobre mi vida", manifestó. "Mi madre siempre ha tenido razón en cosas que me ha dicho y nunca le he hecho caso, pero ahora ha llegado el momento. Ya tengo 23 años, este mundo está muy bien pero una también se cansa. No voy a vivir toda mi vida de lo mismo. Ha llegado el momento de plantearse hacer algo serio", asegura.

Isa está agotada de exponer su vida y, a partir del año próximo, no se prodigará más en televisión. Adiós a sus espectaculares entrevistas. Dice que, tras su paso por GH VIP, hará participaciones puntuales pero nada como hasta ahora estábamos acostumbrados a verla, decisión que en cierta manera tiene su lógica: "Me da mucha pena... pero voy a dejar mi legado aquí. La tele me ha dado muchas cosas, más buenas que malas".