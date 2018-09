Concha Velasco ayuda a prevenir la osteoporosis

Concha Velasco protagoniza la campaña Tus huesos. Mañana y siempre, cuya pieza central es un corto, dirigido por su hijo, Manuel M. Velasco, que tiene el objetivo de sensibilizar a la población sobre la osteoporosis y el riesgo de fractura ósea que conlleva padecerla, además de pérdida de movilidad, mayor mortalidad y morbilidad.La campaña está liderada por la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Óseas, la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral y la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis, y cuenta con la colaboración de Amgen y UCB.El corto, que también cuenta con la colaboración de los actores Fran Perea, Kira Miró, Adriana Torrebejano y Paula Apolonio, se estrenará en octubre con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el día 20, pero la fecha concreta aún no se conoce. Cuenta, bajo la perspectiva de una niña de ocho años cuya abuela sufre osteoporosis, el abordaje de la enfermedad y cómo ésta puede afectar en el día a día de una familia y lo hace mediante la alternación de imágenes oníricas y mágicas.“Nosotros lo hacemos bajo el paralelismo de la dulce y amable visión de la nieta, que no quiere ver a su abuela frágil y por ello idea un mundo de nubes de algodón y muestra la realidad de la enfermedad a través de la interpretación de Concha”, indica Manuel M. Velasco. “Queremos hacer ruido con esta campaña: quedarse impedido cuando hay tratamiento no debería ser aceptable”, apunta Concha. A pesar de que existen terapias efectivas para combatir la osteoporosis, se estima que el 80% de las personas que han sufrido una fractura osteoporótica no recibe diagnóstico de la enfermedad y tratamiento correspondiente.