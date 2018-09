Georgina se enfrenta a la madre de Cristiano

La llegada de la aragonesa Georgina Rodríguez a la vida de Cristiano Ronaldo ha supuesto un handicap para Dolores Aveiro. La madre del fubtolista de la Juventus no aprueba esta relación y cada vez lo deja más patente en las redes sociales con apoyo a comentarios despectivos hacia Georgina.

Ser la pareja de un futbolista de la talla de CR7 conlleva un escrutinio público constante. La oscense tiene que leer a diario comentarios despectivos hacia su persona en Instagram, aunque lo que empeora la situación es que la madre del padre de su hija, apoya dando like a algunos comentarios que la descalifican. A principios de verano se desató la polémica cuando la futura suegra de Georgina, dejó caer un me gusta en un comentario de un usario de Instagram que llamaba “vaca” a la ex dependienta de Gucci.

Ahora Dolores Aveiro ha querido recalcar y hacerle llegar el mensaje a la madre de su nieta, que no le gusta en absoluto. La portuguesa lejos de intentar acercar posturas con Georgina, prefiere dar apoyo a comentarios que se refieren a ella en este tono: “Georgina es muy falsa. Mira fijamente a las cámaras y finge un amor que es mentira. Quien tenga ojos en la cara y dos dedos de frente sabe que es la mujer más falsa con la que Ronaldo se ha relacionado.” Parece que la madre del futbolista estrella sólo quiere lo mejor para su hijo, aunque por el momento no parecen coincidir los deseos de su hijo con los suyos, ya que Cristiano Ronaldo prefiere tener en Turín a Georgina.