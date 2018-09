Isabel Pantoja reaparece en público en Valencia

Con una enorme sonrisa, camisa blanca y pantalones negros, Isabel Pantoja reapareció el viernes por la tarde en un evento público en medio de la polémica por la mala relación con su hija Chabelita. La cantante amadrinó la apertura de las nuevas instalaciones de la firma Sesderma en Puzol, Valencia.

Isabel lució una sencilla camisa blanca con cinturón y mangas de campana y palazzos negros. "Venir a Valencia para mí ha sido siempre venir a mi casa. Sabéis que siempre he venido, durante toda mi vida, a cantar, que es lo que yo sé hacer. Pero en cuanto me plantearon esto no tuve ningún problema en aceptarlo", manifestó la tonadillera durante su breve discurso al comienzo del acto. Isabel, que fue recibida con muchísimo cariño por los invitados, que no dejaron de vitorearla y lanzarle piropos, agradeció a la empresa el hecho de contar con ella y a los medios, su presencia.

Entre los invitados estaba también Cristina Tárrega, quien reveló en directo en el programa de televisión Sálvame Deluxe que cenó con ella el jueves por la noche, mientras tenían lugar las nominaciones de Gran Hermano VIP. Después de hablar Tárrega, el presentador, Jorge Javier Vázquez, pidió al reportero del espacio del corazón que se encontraba en el lugar del evento que le mandara un mensaje a los espectadores para salvar a su hija Isa de la expulsión. Sin embargo, la folkórica prefirió no contestar, eso sí manteniendo su eterna sonrisa.