Mariah Carey inicia la cuenta atrás para la Navidad

Este año lo notaremos menos, con eso de que la iluminación navideña se encenderá más tarde por el ahorro energético (y porque seguimos en manga corta pese a haber arrancado ya noviembre), pero la cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado.

Y, por si alguien tenía alguna duda, Mariah Carey se ha encargado de disiparla. La reina oficiosa de la temporada navideña ha publicado en sus redes sociales un vídeo de cambio de temporada en el que primero aparece disfrazada de bruja sobre una bici estática.

A su alrededor van volando las hojas del calendario de octubre y, al llegarle el turno al día 31, suelta un grito, y todo (su atuendo, el entorno, la música...) cambia al modo navideño, con un emocionado “It's time!” y los compases del no-villancico más conocido de la historia, su All I want for Christmas is You, de cuyo estreno se cumplen estos días 28 años.