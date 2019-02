Máxima de Holanda, acusada de un delito fiscal

La reina Máxima de Holanda ha manifestado que "respetará" las leyes argentinas ante las recientes acusaciones de evasión fiscal en su país de origen. Los medios de comunicación de Argentina han acusado a la soberana holandesa de cometer evasión fiscal en un terreno de 3.000 hectáreas cerca de la frontera argentina con Chile, en la Patagonia.Según la prensa argentina, en 2009, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima habrían comprado tres parcelas de tierra en la provincia de Río Negro, ubicadas a unos 70 kilómetros de una estación de esquí en la Patagonia. El matrimonio no habría informado al parecer de las obras de mejora y construcciones realizadas en el área y, por tanto, no habrían pagado los impuestos correspondientes.Las propiedades inmobiliarias y la infraestructura en las 3.000 hectáreas de tierra propiedad de Máxima y Guillermo se consideran "mejoras" realizadas en los terrenos y le dan a las parcelas un valor añadido y unas obligaciones fiscales extras. En una de esas parcelas, se encuentra la casa de campo La Estancia Pilpilcura, que se alquila por noches y que está gestionada por la tía de Máxima, Marta Cerruti. De acuerdo con los medios de comunicación argentinos, que se han mostrado últimamente muy críticos con este asunto, los terratenientes en Río Negro nunca comunican mejoras similares en sus propiedades a las autoridades fiscales. El servicio de información del gobierno de Holanda ha rechazado hacer declaraciones al respecto, salvo que los reyes "respetarán" lo que dictamine la justicia argentina. Aunque en el parlamento de su país se han pedido explicaciones y en Argentina no se habla de otro tema.