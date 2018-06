Nikky Ramos, un chef peruano en el Mundial

El chef Nikky Ramos, que ya ha conquistado los paladares más refinados de Barcelona y Madrid, ha asegurado en Moscú que la cocina de su Perú natal rendirá al mundo a sus pies. "Perú es un mundo de sabores, y el mundo lo tiene que saber. Antes, al hablar de nuestro país sólo se mencionaba el Machu Picchu. Ahora también se habla del pisco sour, ceviche, quinoa", dice Ramos en la Casa Perú de Moscú, abierta estos días a pocos metros del Kremlin con el pretexto del Mundial de fútbol.

La cocina peruana triunfa donde va, en buena parte gracias a sus grandes maestros cocineros, que han colocado dos restaurantes de Lima en el top 10 de la prestigiosa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo (The 50Best). "Lima es la capital gastronómica de América Latina, y lo va a ser del mundo. No hay otra. Se come tan bien que lloras de placer", afirma Ramos, propietario a sus 39 años de cuatro restaurantes en España, entre ellos el barcelonés The Market Perú y el madrileño Quispe.

Las razones para el éxito son muchas, desde la variedad de climas y productos, hasta las raíces multiculturales del país, pero la clave hay que buscarla en las palabras del célebre Ferrán Adriá, que dijo que "para el peruano, la gastronomía es una religión". "Vivimos la gastronomía. Está en nuestro ADN. Nosotros sólo hablamos de comida", añade Ramos.

En la historia del país se fusionaron culturas y cocinas de todo el planeta, por eso cuando se habla de la gastronomía peruana, se suele referir a "las cocinas del Perú". "Los españoles trajeron influencias árabes y judías, y de la mezcla con las tradiciones indígenas surgió la cocina criolla peruana, con sus arroces, pescados y mariscos". Toda esa variedad de olores y sabores, de texturas y productos únicos, son las armas con las que Perú quiere conquistar el mundo, impulsar el turismo y la exportación de sus alimentos: cereales como la quinoa, la kiwicha, la cañihua, y frutas como el aguaymanto y el sacha inchi, entre otros muchos.

El camino de Nikky Ramos hasta el triunfo de su cocina en España fue largo, pero la meta era inevitable, porque como dijo uno de los grandes de la cocina española y mundial, Juan Mari Arzak, "los peruanos no quieren ser futbolistas, quieren ser cocineros". Tras estudiar gastronomía en la prestigiosa academia culinaria estadounidense Le Cordon Bleu, recorrió medio mundo trabajando en algunos de los mejores hoteles hasta llegar hace una década a Barcelona. En 2011 un amigo iraní le pidió crear unos wrap para su nuevo proyecto de restauración y, aunque le pareció una locura, accedió. "Fue en un restaurante que servía kebab. Se me ocurrió poner dentro del wrap lomo salteado, arroz chaufa o quinoa". Y así, poco a poco, el joven al que se le ocurrió dar un toque sofisticado a la comida rápida se ha convertido en uno de los chef más reputados de España sin cumplir los 40 años.