Rocío Carrasco destapa las ilegalidades de su familia

“No iba a vincular el nombre de Rocío Jurado con algo que no estuviera dentro de la legalidad. Si lo quieren entender que lo entiendan y si no lo quieren entender que no lo entiendan, pero eso es lo que hay”, con estas palabras se ha referido la heredera universal de Rocío Jurado al museo más polémico de los últimos años. El debate lo ha abierto la propia directora de En el nombre de Rocío, la cual le pregunta directamente a la hija de la artista si ella deseaba que se abriera un museo dedicado a la figura de La más grande: “Siempre he querido. He querido desde el primer día en que se me dijo, pero siempre he querido que el museo de Rocío Jurado se abra en las condiciones que ella se merecía. Yo no podía vincular el museo, por una prisa, por una presión electoral, por una presión familiar, por unos intereses económicos de la familia”, confiesa la colaboradora televisiva.

En esta ocasión, tampoco Rocío ha perdido la oportunidad de desmentir públicamente las acusaciones que Amador y Gloria Camila vertieron sobre su persona, sobre la que dijeron que no había llegado a un acuerdo económico con el Ayuntamiento: “Ellos sí tenían intereses económicos, porque ya se veían todos pululando por el museo. Amador de director, Gloria Mohedano en el cochecito llevando a la gente por la ruta turística, otro en el bar, otro vendiendo palomitas en la puerta. Se veían todos colocados ya y yo eso no lo iba a hacer con las condiciones que tenía el museo y en las condiciones en las que estaban sus alcaldes”.

La protagonista de la docuserie ha querido aclarar también que es al propio Ayuntamiento al que se le otorga su permiso para dar luz verde al museo sobre Rocío Jurado, tras diez años. Paloma García-Pelayo ya reveló en su momento las irregularidades de Amador Mohedano en torno al museo y ha vuelto a incidir en ellas en El nombre de Rocío: “Hubo hasta una intervención policial por lo que allí se armaba. Lo que me parece de escándalo es que, precisamente, Amador, haya estado culpando a Rocío de la no apertura, del retraso, cuando él ha sido la persona que peor lo ha hecho y que más ha abusado y más excesos ha cometido. Además, cuando había por medio una subvención importante de por medio, y eso es dinero público, señor Mohedano”.

Fue el propio Ayuntamiento el que anunciara en su día el cede del compromiso que los unía, a pesar de las numerosas veces en que Amador lo negó por activa y por pasiva: “Por eso sale Amador del museo. Si me culpa de eso lo está haciendo de una forma errónea, porque yo no he hecho fiestas en el museo hasta las tantas de la mañana con nadie. Yo eso no lo hago, porque tengo dos dedos de frente y sé que lo que puede pasar es que me echen de un puesto de trabajo si no cumplo con mi obligación”, confirma Rocío Carrasco.