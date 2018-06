Thomas Markle vuelve a hablar

Dos meses después de la boda del año, la del príncipe Enrique y Meghan Markle, el padre de la ya duquesa de Sussex ha concedido una entrevista al programa Good Morning Britain, del canal ITV. En ella, Thomas Markle confiesa que le dolió mucho no poder acompañar a su hija al altar, pero que se sintió muy honrado al saber que la acompañó su ya consuegro, Carlos de Inglaterra. "No puedo pensar en mejor sustituto que alguien como el príncipe Carlos. Lloré de alegría de que lo hiciera. Sólo que me hubiera gustado que hubiera sido mi mano la que sostuviera la suya", reveló.

También desveló en su primera aparición televisiva que su hija le fue contando su relación con el príncipe Enrique en pequeñas dosis; primero le dijo que estaba saliendo con un chico, después le dijo que era británico, después le dijo que era príncipe y, por último, le confesó que era el hijo de Carlos de Gales y Lady Di. Thomas asegura que se quedó muy sorprendido pero asegura, orgulloso: "Mi hija ha sido una princesa desde el día en que nació".

Markle también contó cómo fue el momento en el que Enrique le pidió la mano de su hija: "Me la pidió por teléfono y le dije: 'Eres un caballero, prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija y, por supuesto, te concederé mi permiso'", explicó, y añadió sobre su yerno: "Es genial, es un chico interesante, un gran hombre. Todo un caballero y muy agradable", fueron los adjetivos que usó para definir al nieto de Isabel II.

Thomas Markle no pudo asistir a la boda de su hija por problemas de salud, aunque muchos aseguraron que era una excusa, lo que le sienta muy mal porque fue una decepción para él no poder ir. "En las últimas semanas se ha opinado mucho y algunas personas han dicho que fingí mi ataque al corazón (...) Sólo quiero que la gente sepa que soy un tipo normal (...) No quiero que mi hija o mi nuevo yerno se vean dañados por nada de esto".

También ha querido aclarar la polémica de las imágenes pactadas con un paparazzi: "Hablé con los dos y me disculpé. Me di cuenta de que fue un grave error". Con respecto a si la entrevista molestaría a la familia real británica, o a su hija, alegó: "Saben que les amo y espero que la familia real también entienda mis sentimientos", concluyó.