Con la primavera y la llegada del buen tiempo a la vuelta de la esquina, este 2019 amenaza con ser un año repleto de amor entre las celebrities. Desde el despliegue de Priyanka Chopra y Nick Jonas a la íntima celebración de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, pasando por el secretismo de Justin Bieber y Hailey Baldwin y la boda real de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle; 2018 nos dejó muchas bodas de famosos y 2019 no se quedará atrás. Empezando por uno de los enlaces más esperados: el de Sergio Ramos y Pilar Ramos, que se celebrará en Sevilla el próximo 15 de junio. Después de seis años de relación y tres hijos en común ya era hora de que la pareja se decidiera a dar el paso de formalizar lo suyo. El último 17 de julio se comprometieron y lo compartieron con 30 millones de sus seguidores a través de las redes sociales, pero no anunciaron la fecha y el lugar hasta principios de febrero en El hormiguero 3.0, programa en el que ella trabaja como colaboradora. La ceremonia tendrá como escenario la Catedral de Sevilla, lugar donde se casó la infanta Elena, por lo que tendrá toda la pompa y el boato de las grandes celebraciones tradicionales, aspecto con el que la pareja, más bien moderna e informal, sorprendió a todos tras el anuncio. El banquete se llevará a cabo en una finca de las afueras de la capital hispalense. Los novios y los invitados podrán verse a su llegada a la finca, e incluso la pareja tiene pensado posar para los medios de comunicación antes de darse el 'sí quiero'; eso sí, la celebración será privadísima.Además de jugadores del Real Madrid y de la Selección española, en la que Ramos es el capitán, será una boda llena de personajes del fútbol. Por supuesto no faltarán tampoco cantantes, toreros y gente de la farándula. Se cuenta por segura la asistencia de Alejandro Sanz, Niña Pastori, Red One y Marc Anthony, amigos de la pareja. Sus tres hijos, Sergio, Alejandro y Marco, serán parte importante de la celebración. Pilar Rubio ha desvelado que, además de flamenco, habrá una actuación muy especial de un grande de la música. "Me hace mucha ilusión el vestido, pero casi me hace más ilusión la persona que va a cantar", relató en El hormiguero 3.0. Quizás sea Marc Anthony o Alejandro Sanz.Será el enlace más sonado en nuestro país este año. Tampoco se quedará atrás el de Belén Esteban. La colaboradora de Sálvame vive su momento más feliz tras anunciar que contraerá matrimonio con su novio Miguel Marcos, 16 años más joven que ella (él tiene 28 y ella, 44), el próximo 22 de junio. La finca La Vega del Henares, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, acogerá la ceremonia, que será civil pues Belén ya pasó por le altar en junio de 2008 con Fran Álvarez y, aunque ha pedido la nulidad matrimonial, es un proceso que tardará y no estará cerrado para esa fecha. Entretanto, Belén contó en la revista Lecturas el momento en el que Miguel le pidió matrimonio. "Un día estábamos tomando algo en Tenerife y Miguel soltó que había llegado el momento de casarnos, me lo tomé a broma. Al día siguiente me lo volvió a decir y le dije: '¿me estás vacilando?'; 'No, Belén me quiero casar', me contestó".Otro campeón del deporte, en este caso del tenis, protagonizará una de las bodas más esperadas de este año: se trata de Rafa Nadal, quien ya ha confirmado que pasará por el altar este 2019 con su novia desde hace 14 años, Mery (Xisca) Perelló. La discreción que siempre ha caracterizado a ambos se hace extensible con su enlace; poco o nada se sabe de él, salvo que será en otoño y en Mallorca. Nadal ha confesado públicamente que le molestaba "bastante" que su boda hubiera saltado a la prensa. También se ha dicho que el astro del tenis prepara una despedida de soltero por todo lo alto con un viaje por la Ruta 66 en Estados Unidos. Otro deportista que se casa es Pau Gasol con la californiana Cat McDonnell, tras dos años y medio de noviazgo. En su caso aún no ha trascendido fecha ni lugar. El tercer crack español que figura en la lista de las bodas confirmadas para este 2019 es el piragüista Cristian Toro, quien pidió matrimonio públicamente a su pareja, Susana Salmerón, durante el Mundial de piragüismo que se celebró en Portugal. Dando el salto a Hollywood, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron su compromiso coincidiendo con el Día de los Enamorados. La cantante ya luce una impresionante alianza tras la espectacular proposición del actor a bordo de un helicóptero. Un amor con varias idas y venidas que parece que acabará bien. También estamos pendientes de que se confirme la fecha y el lugar de uno de los enlaces del año, el del cantante Joe Jonas y la actriz Sofia Sophie Turner, aunque algunos ya apuntan que será en verano y en Francia. La última famosa en sumarse a la moda de las boda tempraneras ha sido ni mas ni menos que la oscarizada Jennifer Lawrence. La protagonista de Los juegos del hambre se ha prometido con su novio, el galerista de arte Cooke Maroney, después de menos de un año de relación. Lady Gaga, por su parte, al final no tendrá su soñada boda en Venecia el próximo verano con Christian Carino. La artista es una auténtica novia a la fuga ya que en los últimos tres años ha tenido dos intentos de boda frustrados.