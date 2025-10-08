La decisión de Bárbara Mirjan de dejar su ramo ante la duquesa de Alba

Bárbara Mijan, la nueva duquesa de Arjona, ha explicado su decisión de dejar ante la lápida de la duquesa de Alba su ramo de novia antes de dejar el templo donde se casó este sábado con el hijo menor de la recordada noble, Cayetano Martínez de Irujo, en la iglesia de los Gitanos, donde se celebró el enlace. Mirjan decidió salir del santuario sin su ramo nupcial y dejarlo ante la lápida donde reposan los restos de su suegra. La esposa de Cayetano explica a la revista ¡Hola! en una charla en la fiesta nupcial que la duquesa era la única persona que estaba ausente que hubieran deseado con toda el alma que hubiera sido testigo del enlace.

La duquesa de Alba falleció en 2014 y su vástago menor promovió en el décimo aniversario de su fallecimiento que todos sus hijos se reunieran en torno a su memoria, dejando atrás rencillas. En la boda de este sábado estuvieron todos los hermanos del duque de Arjona salvo Jacobo Fitz-James Stuart, que adujo un viaje al extranjero. La boda en Sevilla es portada en las cuatro revistas que se publican en miércoles, abriendo ¡Hola! y Semana, Con amplia inserción tanto en Diez Minutos como en Lecturas.

La novia estaba muy feliz con su decisión de honrar con sus flores de novia a la memoria de la duquesa. "Soy creyente y sé que desde el Cielo no estaba viendo", expresaba la contrayente, vestida por el atelier de Navascués, con un modelo clásico y romántico en cuyo fajín estaban los bordados del manto de la Virgen de las Angustias, titular de los Gitanos, a la que tanta devoción tenía Cayetana de Alba. Fue otro de los homenajes de su nuera en este sábado.

Mirjan también ha confesado haberse emocionado al entrar en la iglesia (a los compases de La Califa, de Ennio Morricone) y contemplar en el altar a su esposo, con el uniforme de maestrante.

La pareja tiene 33 años de diferencia. Se conocieron hace 9 años en el Marbella Beach Club en una fiesta promovida por Hubertus de Hohenlohe. Hubo flechazo aunque al poco tuvieron que poner a prueba su amor ya que Bárbara debía seguir sus estudios en Londres, lo que le separó durante meses. La novia tiene ahora 29 años y su marido, 62. Han firmado un amor y ahora el deseo de formar una familia.