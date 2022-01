"Yo busco aportar, pero cuando el tema sale cada uno lo hace suyo"

Juanfra Cerdá es el alma de la banda murciana Pieles Sebastian tras sacar dos discos –uno en solitario– bajo el nombre de Kracauer. Con un espíritu más "luminoso y positivo", su nueva aventura musical acaba de dar su primer fruto: el disco Chico conoce chico.

–¿Cómo pasó ‘Kracauer’ a llamarse ‘Pieles Sebastian’?

–Cuando Kracauer empezaba a despegar con su segundo disco tuvimos la mala suerte de pillarnos el confinamiento, y todo de paró. Nuestro bajista se fue a vivir a León y fichamos a Jesús Cobarro. Me di cuenta de que la etapa de Kracauer había pasado, que las letras que escribía eran ya otra cosa.

–Por cierto, ¿cómo se les ocurrió el nombre?

–Pablo, mi hermano, encontró el nombre en un capítulo de Maniac, una serie de HBO. Luego nos acordamos que nuestro padre tuvo una tienda de cazadoras de piel. Además, caímos en que la comunidad LGBTQ+ lleva apropiándose de San Sebastián como mártir gay históricamente. Todo cuadró.

–¿Tienen un nuevo sonido, o lo que son diferentes son las letras?

–A nivel sonido, sí se reconoce Kracauer. Pero ahora metemos más sintetizadores y guitarras. Las letras sí que han, no cambiado, sino evolucionado. Todo está como más colocado en su sitio, aparte de mi cabeza (risas). La atmósfera es más positiva.

–Con esto de la pandemia necesitamos de letras que nos den energía y fiesta.

–Yo siempre he apostado por buscar sitios que me emocionen, aportar cosas, pero luego cada cual que escucha una canción se busca su sitio en ella, la hace suya, se apropia de ella.

–¿No teme darse demasiado a conocer en sus temas?

–No sé escribir de otra cosa sino de lo que he vivido y de cómo me siento. Luego que cada uno lo escuche y haga lo que quiera: irse de fiesta o meterse debajo de la manta en el sofá y no moverse. En este mundo lo que queremos es darnos a conocer, musicalmente y a todos los niveles.