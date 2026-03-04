Una ‘influencer’ monta un negocio millonario con sus fratulencias

Stephanie Matto ha encontrado un curioso y asqueroso nicho de mercado: la venta de sus fratulencias. La influencer checa, tras su concurso en una reality australiano, ha conseguido aumentar su popularidad por este inédito negocio que le reporta un gran beneficio económico por el mero hecho de vender sus ventosidades en envases de cristal.

La influencer ha desvelado en su perfil de Instagram la cantidad que ha llegado a ganar en una semana con la venta de sus propias fratulencias. Se trata de 50.000 dólares, una cifra que en euros sería 44.155, por lo que hablamos de un negocio millonario del que se siente orgullosa.

Stephanie Matto ha tenido que adaptar su dieta a ciertos alimentos que le permiten contar con un alto número de fratulencias, ya que en estos casos la cantidad aumenta de manera proporcional las ganancias del negocio. Por ello, en su menú no pueden faltar las judías, huevos duros, yogures, batidos de proteínas…

El proceso que sigue Matto es el siguiente: el pedo lo embotella en un envase de vidrio y lo cierra con una tapa. Cada tarro tiene un precio de 992 dólares, o lo que es lo mismo, 876 euros. El tarro incluye una nota personalizada para el cliente.