La justicia da la razón a Jessica Goicoechea: gana su juicio por violencia de género a River Viiperi

Después de seis años de una dura batalla legal, la justicia le ha dado la razón a Jessica Goiecoechea en la demanda por violencia de género que interpuso contra su expareja, River Viiperi. La concursante de El Desafío ha compartido un mensaje en Instagram para anunciar su victoria en los juzgados. “La verdad ha salido a la luz. Hoy la justicia ha hablado y una sentencia judicial ha reconocido los hechos. He ganado el caso de, sin duda, el peor episodio de mi vida: violencia de género. Han sido seis años largos. Seis años de mucho silencio público, de procesos judiciales, de reconstrucción personal y de aprendizaje”, ha empezado diciendo.

La modelo cierra definitivamente el peor episodio de su vida sin rencor. “Elegí callar durante todo este tiempo, porque creía en los tiempos de la justicia y en la importancia de proteger mi paz, mientras todo seguía su curso. Y hoy no escribo estas palabras desde el rencor. Las escribo desde el cierre. Pero también desde la responsabilidad de dar visibilidad a algo que, por desgracia, muchas mujeres siguen viviendo. La violencia de género no siempre se ve desde fuera. A veces se duda, a veces se cuestiona y muchas veces el camino para que la verdad sea escuchada es largo y doloroso”, ha explicado.

La influencer espera que su caso ayude a otras mujeres que están sufriendo malos tratos por parte de sus parejas. “Espero que este mensaje pueda ayudar, aunque sea un poquito, a alguna de las muchísimas mujeres y niñas que me escribieron cuando salió la noticia. A todas las mujeres que están atravesando algo parecido: sé lo difícil que es denunciar, yo tardé una semana en hacerlo. Durante esos días sentí mucho juicio alrededor, dudas, comentarios, culpa e incluso pena. Y después de tomar la decisión, me sentí muy cuestionada por parte de quienes tenían que aplicar la ley”, ha expresado.

Goicoechea pide que no se juzgue a la mujer que da un paso adelante y denuncia las agresiones físicas. “Desde fuera todo parece más fácil, pero es súper comprensible tomarse su tiempo. Es un proceso difícil y ninguna debería ser juzgada por cuánto tarda en dar ese paso. Vuestra voz y verdad importan. Porque ayuda a que ninguna más tenga que pasar por esto. Hoy cierro una etapa y, aunque nada pueda borrar lo vivido, nadie podrá tocar la verdad, mi dignidad, ni mi paz. Gracias a los que siempre estuvieron, apoyaron y creyeron en mí durante este proceso”, ha señalado.

“Sufrí violencia física, pero la que más huella me dejó fue la psicológica. Pasé dos años y medio con alguien jugando con mi mente. Me mató. Comenzó con pequeñas cosas, que dejas pasar. Luego siguen alejándote de tus seres queridos, comenzando con tus amigos y luego tus familiares. Lo hacía para crear dependencia. Yo me di cuenta, pero aún siendo consciente que no era normal, yo estaba completamente anulada como persona”, ha zanjado.

La modelo comenzó una relación con River Viiperi, ex de Paris Hilton, en 2018. Ambos pasaron juntos el confinamiento por el coronavirus y, precisamente en ese período, fue víctima de malos tratos por parte de Viiperi. En uno de esos episodios, con fecha del 27 de marzo de 2020, la creadora de contenido alertaba a la Policía de una agresión física. Rápidamente, los Mossos d’Esquadra acudieron a la vivienda para identificar al autor de las lesiones y proceder a su detención.