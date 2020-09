Pipi Estrada despide desconsolado a su gato muerto 'Trapo' en un vídeo viral

Pipi Estrada, colaborador del programa deportivo El Chiringuito ha publicado un vídeo viral que le ha convertido en Trendig Topic en la red de microblogging Twitter. En el mismo ha dado el último adiós a su gato Trapo, Trapito para Estrada, que tras sufrir un accidente ha fallecido en el veterinario. "No sé qué ha pasado. De repente se cayó a la terraza de abajo y lo cogí y no ha podido superarlo", comenta en el principio del vídeo.

"Trapito, descansa. Has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero...", ha expresado un emocionado Pipi. "En la vida hay que seguir peleando, no queda otra". "Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida", explicaba el periodista entre lágrimas y sollozos.

El final del vídeo no ha pasado desapercibido en las redes sociales por lo surrealista del momento: Pipi se ha acercado al veterinario, que era quien estaba grabando el momento y después de que el mismo le dijera algo, Pipi pregunta: "¿Está vivo?". El veterinario le espeta: "No, que no había cortado todavía".