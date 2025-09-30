Recuperación exprés de Cristina Castaño y su embarazo sorpresa
La actriz de ‘La que se avecina’ ha comparado su barriga de hace dos meses con la actual tras dar a luz a su hijo León
Cristina Castaño y la belleza suprema de una mujer embarazada
El embarazo sorpresa de Cristina Castaño que ha disimulado durante meses
Cristina Castaño sorprendió a todos con su embarazo durante su visita a La Revuelta. La actriz de La que se avecina llevó su periodo de gestación con máxima discreción hasta que dio a conocer la buena noticia en el programa de David Broncano.
Así, a los 47 años, Cristina Castaño se convertía en madre por primera vez de un niño llamado León. “Mi bebé y yo estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres precioso (fueron las primeras palabras que le dije cuando lo vi)”, escribía en su cuenta de Instagram junto con una entrañable fotografía en la que se podía apreciar sus manos entrelazadas con las del pequeño.
Ahora, apenas mes y medio después, la actriz ha compartido una fotografía de su recuperación posparto. Un proceso que se ha acelerado gracias a su buena genética, el ejercicio físicoy una dieta equilibrada. “¡Entre una foto y la otra no han pasado ni dos meses! Alucinante ver cómo mi cuerpo se está recuperando del parto y del embarazo así de bien”, ha comenzado diciendo.
“Sin duda, mantener el ejercicio y una dieta sana hasta el último día han sido claves, aunque yo fui tan feliz estando embarazada y me veía tan bonita, que imagino que eso también ha ayudado. Y, por supuesto, rodearte de profesionales como @mariasomerfisiode @whymomfisioterapia que me ha acompañado en todo el proceso y lo sigue haciendo en el posparto para que mi cuerpo se recupere, ya no pronto, sino de forma segura y controlada. Así que todavía queda un camino largo por recorrer, pero voy bien encaminada y muy bien acompañada”, ha finalizado.
