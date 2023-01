El regalo de Reyes que lució orgullosa la reina Letizia

En los actos de la Pascua Militar del pasado 6 de enero, una arraigada tradición castrense en el Palacio Real, doña Letizia acompañó a Felipe VI con un acertado modelo de Felipe Varela, con el color rojo tan personal del diseñador favorito de la reina, y en sus manos no pasó desapercibida el regalo de su marido de cara a la festividad de la Epifanía.

La esposa del monarca, que para los actos en el exterior se protegía con una capa de Carolina Herrera, estrenaba anillo, de diseño innovador y de una firma actual, la romana Coerterno, con significado en sus inscripciones. Lo llevaba en el dedo índice de su mano izquierda

En la joya de oro de 18 kilates, con precio asequible (es una joya personal con más valor sentimental que artístico) aparece inscrita la frase "Amor che tutto move", reseña de La Divina Comedia, "El amor todo lo mueve", una alusión romántica cómplice de la pareja real. Según aporta la firma joyera en su interior aparece una frase en inglés "As I'm existing you will be loved", "Mientras yo exista serás amado".

Un regalo íntimo con el que doña Letizia hace gala del buen momento personal de la pareja.

Esta aparición en la Pascua Militar es el primer acto oficial de cada año del Rey.

El acto se producía poco después de su regreso de Brasil para la toma de posesión de Lula Da Silva y el regreso a Gales de la Princesa de Asturias. Su hermana, la infanta Sofía, terminará en esta primavera 4º de ESO y también cursará los dos años de Bachillerato en el recinto británico donde ha estudiado Leonor.