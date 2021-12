El segundo pinchazo para Lucía de 'La Isla de las tentaciones'

La puertorrealeña Lucía Sánchez, participante de los reality shows 'La Isla de las Tentaciones' y 'La Última Tentación' se ha llevado este miércoles un segundo pinchazo. La joven era una de las cientos de personas que esperaban la cola para recibir una dosis de la vacuna contra la Covid-19.

La mediática concursante ya había pasado la infección el pasado mes de agosto y "me puse una dosis en septiembre", ha explicado hoy. "Con eso ya me valía para estar en España, pero ahora voy a viajar a Estados Unidos y tengo que ponerme la segunda obligatoriamente, así que aquí he venido", decía la joven mientra esperaba la cola