Teresa Rabal está arruinada

Teresa Rabal, hija del actor Francisco Rabal y presentadora del mítico programa de televisión Veo, veo, ha concedido una entrevista en Telecinco en la que contó los problemas económicos que lleva atravesando desde hace años y que la han obligado a tomar una decisión que había conseguido evitar hasta ahora.

Según confesó la propia afectada, ha tenido que poner a la venta Villa Renata, su casa "de toda la vida", una vivienda de 800 metros cuadrados donde vivió junto a sus dos hijos cuando eran pequeños y su marido, Luis Eduardo Rodríguez, fallecido en 2017. "El día que cerré mi casa y entregué las llaves, fue muy doloroso, lloré", confesó la recordada intérprete de música infantil, actriz y estrella circense.

Teresa explicó que ha vuelto a vivir junto a su madre, la también actriz Asunción Balaguer, de 94 años, y aunque su situación es muy dramática, la artista intentó "encontrar el lado positivo". "Lo bueno es que mi madre tiene una casa enorme y ya es muy mayor y puedo cuidarla", sostiene. "En esa casa he vivido la infancia de mis hijos, mi matrimonio con Eduardo, todo mi trabajo, porque tenía la oficina allí. He vivido muchísimas cosas", recordó la actriz. "Pero esas cosas me las he llevado conmigo. No solamente los recuerdos, sino que me he traído mis muebles, mis cosas del trabajo, todo. Se han quedado los muros, pero lo que había dentro me lo he traído yo", concluyó.

"Yo tenía deudas creadas porque en momentos de crisis trabajaba con las instituciones y televisiones y producíamos... y eso va haciendo bola. Entonces tuve que vender mi casa", argumenta Rabal. Aunque no ahondó en el motivo de su ruina económica, podría esta relacionada con su desaparición de la televisión.

Entre 1990 y 1993 presentó el programa infantil La guardería en Antena 3, y los últimos años sólo se la ha visto en un breve cameo en Derecho a soñar, la serie de sobremesa de La 1 de TVE, y en una colaboración especial en A pesar de todo, película de Netflix.

Más allá de eso, se ha paseado por platós de programas del corazón como Sábado Deluxe, Viva la vida o ¡Qué tiempo tan feliz!, donde habló sobre su trayectoria profesional y el cáncer de mama que sufrió hace unos años, afortunadamente superado. Ahora lucha por volver al teatro.