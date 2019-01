Galardones a los proyectos de alto alcance tecnológicos

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez, y el director general de Bruker España, empresa patrocinadora de estos premios, Víctor García Pidal, han hecho entrega de los de los Premios de Investigación Universidad de Sevilla-Bruker edición 2017, a los autores de un artículo científico y a dos proyectos de investigación de gran relevancia por su impacto tecnológico y el uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear (RMN).

En esta séptima edición, el jurado ha seleccionado para el primer premio, dotado con 1.500 euros, el artículo Stoppering/unstoppering of a rotaxane formed between an N-heterocycle ligand containing surfactant: β-cyclodextrin pseudorotaxane and pentacyanoferrate(ii) ions, publicado en el Journal of Colloid and Interface Science y del que son autores los investigadores Victoria I. Martín, Manuel Angulo, Pilar López Cornejo, Manuel López López, Mª José Marchena y Mª Luisa Moyá (Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva).

En este artículo se estudian mediante RMN los mecanismos de ensamblaje de una molécula de tipo rotaxano, en la que una molécula lineal de surfactante se inserta en una molécula cíclica de β-ciclodextrina, bloqueándose posteriormente los extremos. De este modo se obtienen estructuras moleculares equivalentes a un sistema eje-rueda, de interés en la construcción de sensores, interruptores y máquinas moleculares.

Para la realización de este estudio ha resultado fundamental el uso del moderno equipamiento existente en el Servicio General de Investigación de RMN de la US.

Por otra parte, los premios en la modalidad de proyectos, dotados con 1.000 euros cada uno para cubrir gastos de uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad de Sevilla y hasta 500 euros adicionales para gastos de transporte y estancia, han recaído en los proyectos titulados:

Molecular basis of the actions of pharmacological chaperones, presentado por el investigador Jesús Angulo Álvarez (Universidad de East Anglia, Norwich - Reino Unido) con el que se pretende estudiar a nivel atómico y molecular las interacciones proteína-carbohidrato implicadas en ciertas enfermedades cuyo origen es un fallo en el plegamiento de ciertas enzimas glicosídicas.

Caracterización de aceites de oliva virgen extra (AOVEs) mediante RMN mono y bidimensional. Evolución de la fracción fenólica con el tiempo, presentado por los investigadores Valle Romero Real, Óscar López López, Inés Maya Castilla y José María Fernández-Bolaños Guzmán (Universidad de Sevilla), con el que se pretende desarrollar un procedimiento cuantitativo basado en la RMN para el estudio de los fenoles presentes en los aceites de oliva virgen, incluyendo aquellos que sirven como marcadores de envejecimiento.