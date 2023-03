El TSJA eleva la indemnización al hombre que fue tiroteado por su suegro en Los Pajaritos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha elevado la indemnización a un hombre que fue tiroteado por su suegro en el barrio de Los Pajaritos en mayo de 2021. La indemnización que percibirá la víctima será de 14.868,04, algo más del doble de la cantidad que impuso la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue de 6.868,04 euros.

Esta es la única modificación que sufre el caso, por el que fue condenado el autor de los disparos, Manuel M. Y., a nueve años y ocho meses de cárcel por los delitos de asesinato en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, así como una multa de 3.600 euros por quebrantar una medida cautelar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de mayo de 2021 en Los Pajaritos. El autor de los disparos se acercó al quiosco que regentaba su yerno, R. S., en un piso bajo del barrio, mientras éste atendía a la clientela. Aprovechando que despachaba a unos menores, se aproximó a la ventana apartando a éstos y abrió fuego dos veces, al tiempo que le decía "y ahora qué, maricón". Uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima y el otro en el muslo. Las lesiones de la víctima tardaron treinta días en curar.

Después del tiroteo, el autor del mismo se dirigió a casa de su hija, de la que tenía una orden de alejamiento, y le dijo "ya se le acabó a tu marido el rollo". Por estos hechos fue condenado a nueve años y ocho meses de prisión.

La defensa de Manuel M. Y. recurrió la condena alegando que no existían pruebas suficientes para condenarlo, pero el tribunal asegura que lo hizo "sobre la escuálida base de que el acusado negó haber acudido aquella madrugada al quiosco regentado por su yerno". El intento del recurrente es "meritorio pero absolutamente en vano", apunta la sentencia.

La Sección de Apelación Penal del TSJA relata una serie de pruebas tenidas en cuenta para condenar al acusado, como son la declaración de la víctima, la de la hija del autor, la geolocalización de su teléfono móvil, los testimonios de referencia de los policías y la falta de prueba o dato alguno que diera consistencia a la afirmación del acusado de que no se hallaba en el lugar de los hechos.

Una de las cuestiones recurridas por la acusación particular era la cuantía de la indemnización, que consideraba apropiada para daños en los que no interviene culpa grave o dolo. En este caso, sin embargo, "las cantidades calculadas con arreglo al baremo por las lesiones sufridas y por la secuela estética no cubren, desde luego, el daño moral específico consistente en verse agredido por alguien que intenta tu muerte".

Para el alto tribunal andaluz, dicho daño moral es "relevante, pues la víctima ha visto claramente en peligro su vida por la agresión dolosa y directa de un tercero".