Absuelto de agresión sexual por las contradicciones de la supuesta víctima

Las contradicciones en la versión de la supuesta víctima y los testimonios de dos de sus amigas han hecho que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla absuelva a un joven que estaba acusado de un delito de agresión sexual. El procesado, que ha sido defendido por el abogado Luis Felipe Pajares Briones, se enfrentaba a una petición de hasta ocho años de cárcel por parte de la Fiscalía y de hasta 12 años de prisión por parte de la acusación particular.

Según recoge la sentencia, ambos jóvenes reconocieron durante el juicio que quedaban solo para mantener relaciones sexuales, pero tenían versiones completamente diferentes sobre lo ocurrido en julio de 2019. Mientras que ella presentó dos días después una denuncia por agresión sexual, el procesado aseguró que el sexo fue consentido. El tribunal considera que no ha quedado acreditado que la relación sexual se mantuvieran sin el consentimiento de la joven.

En cualquier caso, cinco días después, el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla estableció una medida de alejamiento con respecto a la chica. Además, durante tres años ha tenido que firmar cada mes en el juzgado.

Ahora, la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia afirma "tener importantes y racionales dudas sobre la comisión del referido delito", por lo que opta por la absolución. Es más, señala que las pruebas practicadas durante el juicio "carecen de entidad acreditativa suficiente para llevar al convencimiento y poder afirmar, con seguridad de acierto" que hubo una agresión sexual.

Las declaraciones de acusado y supuesta víctima son "manifiestamente opuestas". Ambos señalan que quedaban solo para mantener relaciones, pero mientras que ella dice que la violó cuando quiso dejar de quedar porque "tenía novio", él asegura que fue ella quien quiso mantener las relaciones y "en ningún momento ella se negó".

La sentencia señala que la joven tuvo varias contradicciones durante su declaración respecto del lugar donde supuestamente ocurrió la agresión. Asimismo, admitió que no fue agredida por el procesado y "si bien la empujo contra la pared, reconoce que no gritó ni pidió ayuda". A esto se unen las conversaciones con la amiga en la que reconoce que el acusado la tenía "muy pillá y la sigue teniendo….. que ha rezado para que no lo metan preso…. que lo más jodio es que le pongan una orden de alejamiento…. las ganas que tengo de abrazarlo de decirle que lo siento que me podía haber callao, y explica que se lo dijo porque le daba pena no porque no fuera cierto". Unas palabras que, según la sentencia, "no concuerdan con la afectación producida por los hechos, teniendo en cuenta que había sido víctima de una agresión sexual y según las psicólogas de Amuvi le produzco una sintomatología posterior compatible con la agresión".

El tribunal destaca la declaración de una de las amigas de la joven, que recordó que por aquel entonces la chica tenía novio; ella "cree que lo hizo y luego se arrepintió y le pido el móvil para hablar con su novio, y oyó que a este le contó que el acusado la había forzado" a lo que el novio le aconsejó que lo denunciara.

Por otro lado, la sentencia califica como "inexplicable" que mientras la joven le contó a las psicólogas de Amuvi que la relación de pareja con su novio se había visto afectada y no soportaba el contacto físico, "con posterioridad a los hechos", la joven estuviera embarazada de su novio.

De este modo, el tribunal afirma que no solo es que el procesado niegue la agresión, sino que además está "corroborada por las pruebas anteriormente referidas", como la ausencia de lesiones, la declaración de testifical de la amiga, y los informes de las psicólogas y del forense.