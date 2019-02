La Audiencia Nacional abre una pieza separada de la Operación Líbero para investigar al ex presidente del Granada C. F.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la formación de una pieza separada de la denominada “Operación Líbero”, en la que hace un año fue detenido el ex presidente del Granada C.F. y ex consjero delegado del Cádiz F. C., Enrique Pina, para investigar a éste, a su hermana, a sus padres, a un colaborador y a dos sociedades por un presunto delito de alzamiento de bienes por el vaciamiento y distracción patrimonial con el fin de eludir el pago de sus deudas tributarias.

Enrique Pina, conocido como Quique Pina fue detenido por la Policía Nacional en Murcia y fue propietario del Club de Fútbol Ciudad de Murcia, con el que ascendió hasta la Segunda División, además de presidente del Granada C.F. En 2011 asumió la dirección deportiva del Cádiz, club del que era consejero delegado hasta el pasado mes de diciembre.

La causa, que se inició por delitos contra la hacienda pública (por el IRPF de Pina de 2016) y por blanqueo de capitales, posteriormente se amplió por otros delitos contra la hacienda pública (IRPF de 2012 a 2015) e insolvencia punible. El magistrado considera en un auto que, dado el estado del procedimiento se pueden escindir determinados hechos sin riesgo de ruptura de la continencia de la causa.De la Mata relata que Pina tiene una deuda con Hacienda, a fecha noviembre de 2018, por un total de 3,4 millones de euros, la mayor parte derivada de que fuera declarado, junto con sus padres, responsables subsidiarios como miembros del Consejo de Administración del CF Ciudad de Murcia por una cantidad que ascendía a 3,2 millones de euros. A ellos, hay que sumar, resalta, los posibles delitos fiscales por una cuota defrauda de 1,6 millones de euros.Las actuaciones ejecutivas realizadas hasta la fecha, continúa el juez, sólo han permitido recuperar 86.646,84 euros, más otros 55.075,67 de embargos. Para el magistrado, "la razón de tan escaso cobro parte la hacienda Pública es que Pina Campuzano puso en práctica una conducta activa, consciente e intencionada, que le permitió deshacerse entre 2007 y 2010 de casi todo el patrimonio del que era previamente titular"."La ocultación de este importante patrimonio mediante la creación de sociedades meramente instrumentales", según el juez, “se produce con posterioridad al devengo de la deuda generada por el Ciudad Deportiva Murcia CF, y se acrecienta con el inicio de la derivación de responsabilidad realizada a él y a sus padres de dichas deudas como administradores causantes o colaboradores en la comisión de una infracción tributaria".Añade que las actuaciones de disposición patrimonial realizadas a partir de dicha fecha han supuesto un "vaciamiento casi total de su patrimonio personal" por parte de Pina y su desvío a sociedades interpuestas, así como la imputación a una sociedad instrumental de los ingresos generados por su actividad como presidente o consejero delegado, ojeador/intermediario/asesor futbolístico.Así, señala, Pina no consta como titular de patrimonio, no presenta declaración por el IRPF desde el ejercicio 2011, incluido 2016, y los únicos ingresos conocidos en estos ejercicios son los percibidos del Granada CF SAD en las dos últimas temporadas como presidente de dicha entidad (125.000 € y 87.500 € respectivamente en 2015 y 2016) y de Calambur Intermediaciones SL (8.722,22 € en 2016).A través de la interposición de sociedades instrumentales, continúa la resolución, Pina consigue un doble objetivo: dificultar a la Hacienda Pública el cobro de la deuda que ésta le exige y cuyo importe asciende a más de 3,2 millones de euros y minorar el importe de la cuota tributaria de las rentas que percibe (por el desempeño del cargo de presidente del Granada y por el asesoramiento deportivo o intermediación en fichajes de jugadores)."Como se ha indicado, para alcanzar los anteriores objetivos, Pina Campuzano ha utilizado y utiliza una serie de sociedades instrumentales, Quique Sport SL y Calambur Intermediaciones entre otras, administradas por familiares directos -su hermana-". En concreto, apunta el instructor, mediante el uso de la primera entidad oculta su patrimonio personal y, mediante la segunda, oculta los ingresos de su actividad personal y directa y también parte de su patrimonio.En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco considera que Pina habría ha utilizado estas sociedades para instrumentalizar el cobro de los ingresos procedentes del ejercicio de su propia actividad personal y directa como presidente de clubs de fútbol, representante, agente de jugadores y ojeador. También para satisfacer sus propios gastos personales a través de esas mismas entidades (gastos corrientes de su vivienda habitual, retribuciones al personal de su propio barco y otros gastos individuales), sin ser estas atenciones en modo alguno “incluidas en sus retribuciones del trabajo, profesionales o del capital, como pago en especie o según corresponda, ni habiéndose practicado retenciones, ni realizado ingresos a cuenta ni, tampoco, han sido declaradas como tales por las entidades pagadoras”. Igualmente habrían sido utilizadas para residenciar un importante patrimonio de uso y disfrute personal en dichas sociedades como vehículos de lujo (un Bentley, un Porsche Panamera y un Aston Martin), embarcaciones y viviendas. "Todo esto ha dado lugar a una confusión en el uso de estos patrimonios, sin que pueda diferenciarse el patrimonio de Pina Campuzano del de las sociedades Quique Sport SL y Calambur Intermediaciones SL, en las que se residencian dinero, inversiones, vehículos, embarcaciones e inmuebles que son usados de forma habitual y exclusiva por el obligado tributario y trasladando a las mismas casi todos sus gastos personales”, concluye el juez de la Audiencia Nacional.