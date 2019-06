La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado que el asesino de María Rosa Luna Barrera realice el pago de los 233.000 euros en concepto de responsabilidad civil de forma fraccionada. Antonio María Gómez González, que ha sido condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de su mujer, Rosarito, a la que asfixió el 16 de abril de 2017 en su vivienda de Alcolea del Río y después arrojó su cadáver oculto en una maleta a un arroyo seco, propuso pagar la indemnización de 233.000 euros que debe abonar a los familiares de la fallecida en plazos mensuales de 10 o 15 euros. Esto supone que tardaría en pagar la indemnización a los familiares de Rosario Luna más de 1.294 años.

La providencia indica que la solicitud presentada por el abogado del asesino confeso de Rosarito "no responde a los criterios de racionalidad" por lo que "no ha lugar a autorizar el fraccionamiento". El escrito recuerda que esta decisión no está reñida con la posibilidad de que el condenado ingrese las cantidades que crea oportunas. Contra esta resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia cabe recurso de súplica.

El acusado había presentado un escrito donde solicitaba abonar en estos plazos la indemnización a la que fue condenado y que consiste en 95.000 euros a su hija, otros 90.000 euros a los padres de la víctima, y 16.000 euros a cada uno de los tres hermanos. En total, el condenado debe abonar 233.000 euros, cantidad que a razón de 15 euros mensuales (180 euros al año) supondría que el asesino confeso tardaría más de 1.294 años en satisfacer las indemnizaciones, una medida completamente irrealizable.

También rechazó el pago a plazos propuesto por Carcaño

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ya rechazó en abril la propuesta realizada por Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, de pagar a la familia de la joven sevillana la indemnización de 360.000 euros a la que fue condenado por la propia Sección Séptima mediante pagos mensuales de 20 euros, un ofrecimiento que el tribunal, al igual que la familia, considera que sólo busca obtener posibles "beneficios penitenciarios".En un auto dictado el día 29 de abril, la Sección Séptima de la Audiencia deniega de este modo la petición realizada por Miguel Carcaño, que cumple actualmente en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) una condena de 21 años y 3 meses de cárcel por el asesinato de la joven el 24 de enero de 2009, de abonar dicha indemnización a los padres y hermanas de la víctima mediante el pago de 20 euros mensuales.