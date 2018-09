Baena Bocanegra impugna el recurso de nulidad presentado por la ex pareja de Rubén Castro

La defensa del futbolista Rubén Castro cree que la acusación que ejerce su ex pareja quiere con el incidente de nulidad presentado contra la sentencia absolutoria de la Audiencia que el tribunal ahora “donde dijo digo, diga Diego” y “sin más, dicte una segunda sentencia, un verdadero despropósito”, según señala el abogado penalista Francisco Baena Bocanegra. La Audiencia confirmó en junio la sentencia que absolvió al ex futbolista del Real Betis por los presuntos malos tratos, rechazando así los recursos que interpusieron la Fiscalía y la acusación particular.

El incidente de nulidad presentado por la acusación particular solicita que se deje sin efecto y se dicte otro fallo que estime el recurso. El abogado del futbolista se opone y lo ha impugnado por “carecer de todo fundamento legal y material, revelándose como notoriamente temeraria y en claro abuso de Derecho”. La acusación, según el escrito de impugnación de la defensa, “agotada la segunda instancia, acude a esta vía para pedir la nulidad de la sentencia con la que no está de acuerdo”; “utilizando” el incidente de nulidad “como si se tratara de un recurso de apelación bis”.

La acusación plantea ante “el mismo tribunal las mismas cuestiones”, “bajo la excusa de no haberse analizado la prueba bajo la perspectiva de género como novedoso argumento” que, por cierto, “antes se hurtó del conocimiento de la Sala de Apelación a la que ahora se dirige, argumentación sobrevenida ”, insiste la defensa.