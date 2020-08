La Fiscalía y la acusación se oponen a la libertad de uno de los investigados por el crimen de Cayetano Romero

La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular se han opuesto a la puesta en libertad de uno de los siete presuntos narcotraficantes de las Tres Mil Viviendas investigados por el crimen de Cayetano Romero, cuyo cadáver fue encontrado el 8 de marzo de 2019 en un paraje conocido como Las Marías Chicas, cerca de la residencia canina de Dos Hermanas donde trabajaba tras haber recibido una brutal paliza.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebró este jueves una vista para resolver sobre la libertad solicitada por uno de los miembros del clan de los Gasco, Juan Manuel Gasco, que está en prisión tras haber sido detenido junto a otros seis individuos en relación con la muerte. El caso lo instruye el juzgado de Instrucción número 2 de Dos Hermanas, que investiga este homicidio en el marco de una operación de entrega de marijuana donde se produjeron serias desavenencias en la entrega de las sustancias estupefacientes y en la que hubo graves problemas con la intermediación.

El juzgado acordó el pasado 9 de julio mantener en prisión, eludible bajo el pago de una fianza de 250.000 euros, de Juan Manuel Gasco, y la defensa recurrió a la Audiencia, donde ha argumentado que el investigado lleva más de un año en prisión y la libertad provisional no puede ser entendida como una anticipación de la penal, además de considerar que las circunstancias han cambiado, puesto que el investigado tiene arraigo familiar y no va a eludir la acción de la Justicia.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular, que ejerce el abogado José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, en representación de la familia de Cayetano Romero, apuntaron en la vista que el investigado no debe ser puesto en libertad. El letrado de la acusación añadió que la fianza es, a todas luces, insuficiente, tendiendo en cuenta que el fallecido dejó una compañera sentimental, un hijo de corta edad, dos hermanas y madre, y que las posibles indemnizaciones son superiores. Para la acusación particular, debería elevarse esa fianza hasta los 500.000 euros.

Bidón alegó igualmente en la vista oral el último informe forense, emitido con fecha 21 de julio pasado, que concluye que existe una clara relación de causa-efecto entre los golpes recibidos por la víctima y su fallecimiento. Los forenses destacan en este sentido que en este caso se ha producido lo que denominan una "muerte lenta" que se debió a los golpes recibidos por Cayetano Romero, que tenía 34 años.

De los informes policiales, se deduce una relevante participación en la muerte de dos de los hermanos del clan investigados. La Fiscalía solicitó la confirmación del auto recurrido y en los próximos días la Audiencia resolverá sobre si concede la libertad a este miembro del clan de los Gasco o confirma la decisión del juzgado.

Una operación policial con siete detenidos

La Policía Nacional resolvió el crimen de Cayetano Romero en tres meses y la investigación apuntó pronto a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, descubriendo que el móvil del crimen era un "vuelco", un robo de droga entre delincuentes.

La operación se saldó con la detención de siete miembros del clan de los Gasco, que están siendo investigados por el secuestro de Cayetano Romero, al que amordazaron y golpearon presuntamente hasta causarle la muerte. Cayetano fue raptado en principio el 1 de marzo de 2019, cuando su familia perdió el contacto con él, junto a su compañero de trabajo. Ambos estuvieron retenidos en un piso de las Tres Mil, donde los acusaron de haberles robado una partida de marihuana en la que habían actuado como intermediarios.

Cayetano fue golpeado hasta la muerte, mientras que su compañero de trabajo fue liberado después de entregar las escrituras de una parcela de su propiedad como compromiso de pago de la droga sustraída. La operación se saldó con siete detenidos, de los cuales sólo dos ingresaron en prisión.