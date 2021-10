El Ivi: "Lo que he sido en el pasado no quiere decir que siga así toda mi vida"

Última sesión de un juicio por intento de asesinato en el que el miedo a los acusados, según Fiscalía y acusación particular, ha estado presente en las declaraciones tanto de testigos como de la víctima. Es más, el fiscal ha comenzado su informe ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, exponiendo esta "dificultad añadida" de la falta de colaboración de quienes estaban allí a un hecho tan complicado como es una riña multitudinaria. De hecho, hay cuatro personas que han declarado como testigos protegidos.

En cualquier caso, la Fiscalía considera probado que Francisco Javier P. O. clavó un cuchillo por la espalda a la víctima hasta en cuatro ocasiones mientras que los otros dos acusados le golpeaban. "Esta participación está acreditada por las declaraciones de los testigos protegidos. Por otro lado, la acusación particular, ejercida por Ofelia Liñán, calificó que la víctima vivió un momento "de temor manifiesto" y que, a día de hoy, "considera que peligra su vida". Asimismo, apeló "a la nula voluntad reparadora del daño" por parte de los acusados.

La fiscalía solicita un delito de asesinato en grado de tentativa para cada uno de los tres acusados, para quienes pide 12 años de cárcel. Por su parte la acusación particular ha añadido a su petición inicial, de 18 años de cárcel, la accesoria de alejamiento de 500 metros durante 12 años y libertad vigilada durante 6 años.

Este temor de testigos y víctima, ha sido puesto en cuestión por la defensa durante sus informes finales. Para estos letrados, "todos los testigos han mentido en todas sus declaraciones, por eso detienen a estas tres personas, porque son conocidos por la policía". Solicitan la absolución de sus defendidos y aseguran que Ivi no ha cometido ningún delito en los últimos 5 años. "El resto de delitos los ha pagado todos", explicó la letrada, "y hay que recordar que ha sido un delincuente, pero nunca ha cometido un delito de sangre". La defensa de Ivi y José Luis P. C. advirtió al tribunal de que la víctima "tiene un afán recaudatorio" y llegó a señalar que la discapacidad del perjudicado podría ser motivo de "fraude a la Seguridad Social".

Por otro lado, el letrado del acusado de ser el autor material del apuñalamiento, afirmó que la víctima tenía motivos para señalar a su defendido como quien le apuñaló porque "ante la Policía reconoció que habían tenido un altercado días antes".

Dos de los acusados, Iván H. P y José Luis P. C. han hecho uso del derecho a la última palabra. José Luis P. C. ha asegurado que, a pesar de todo, no se arrepiente de llevar a la víctima al ambulatorio y que volvería a hacerlo. Por su parte, Ivi, explicó al tribunal que su pasado delictivo no tiene por qué pesar ahora en su vida actual. "Creo en la Justicia y por eso no he querido hacer una conformidad en este caso", afirmó.