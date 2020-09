Joaquín Begines, padre de la niña de seis años asesinada en el triple crimen de Dos Hermanas, expresó este martes su pesar por la sentencia que ha impuesto 76 años y medio de cárcel, pero solo un cumplimiento de 40 años, a tres de los acusados. Asegura, en declaraciones a este periódico, que la forma en que mataron a su hija “no se puede pagar solo con 40 años”, que había pruebas suficientes y que el mensaje es que “en España el que quiera matar tiene toda la libertad del mundo”.

Begines ejerció la acusación particular en el juicio con jurado que este martes concluyó con una sentencia en la que los tres principales acusados (el Pollino, su esposa y su padre) se han librado de las tres condenas de prisión permanente revisable que pidieron para ellos y han sido condenados a tres penas de 25 años cada una por otros tantos asesinatos, junto a un año y medio por tenencia ilícita de armas. La sentencia fija el cumplimiento de una única condena de 40 años.

“Con esa sentencia irán todos a la calle cuando les apliquen el buen comportamiento y el tercer grado”, afirma. “Ellos volverán a su casa con sus hijos que les estarán esperando, pero a mi nadie me va a devolver a mi hija”, se lamenta.

“Yo no quería venganza contra nadie que no lo hubiera hecho ni que se pudriesen en la cárcel, pero sí que fuese un ejemplo y que no volviesen a destrozar a otra familia”, afirma Begines. “Quería que el que venga detrás se lo piense y no crea que en España tienen toda la libertad del mundo para matar”.

Lo que más le duele es que “se pague con solo 40 años de cárcel” la forma en que mataron a su hija (golpeada y luego arrojada aún con vida a la fosa donde la enterraron). Se pregunta “qué ajuste de cuentas se hace con una niña de seis años”.

También niega que los acusados hayan reparado ningún daño ni hayan mostrado arrepentimiento, porque “cuando declaré en el juicio y pasé a su lado solo recibí una mirada fría”.

También tiene sus quejas frente a la Justicia, de la que dice que “me ha tratado como un muñeco porque no soy nadie, no soy conocido, no soy un alto cargo ni tengo dinero”. “Sobre todo no se está haciendo justicia a mi hija, que es la única a la que no debería haberle pasado lo que le pasó”, dice Begines.

Joaquín Begines afirma que “le han dado dos palos, el primero se llevó a mi hija y ahora se han reído de ella”. Por eso asegura que va a recurrir y va a “llegar hasta el final y espero que alguien me de la razón”.