La Junta insta a una reforma del Código Penal tras la libertad de 'La Manada'

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha reiterado que el Gobierno andaluz respeta las decisiones judiciales, pero en el caso de la puesta en libertad de los cinco miembros de 'La Manada' "no la compartimos y comprendemos la reacción que miles de mujeres en España han tenido saliendo a la calle", al tiempo que ha instado a una reforma "en profundidad ya" del Código Penal.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Aguilar ha indicado que "estamos al lado de la víctima y del presidente del Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que ha presentado un voto particular ante esa decisión", reiterando que "se podía haber tomado otra decisión, que está prevista en el marco legal, como es que hubieran estado en prisión hasta la mitad de la condena". "Estamos al lado de la víctima, diciendo claramente que no compartimos esa decisión que se ha tomado", ha incidido la consejera andaluza, quien ha insistido en que "había otras posibilidades que no se han tenido en cuenta o no se han adoptado aunque se hayan valorado".

Asimismo, ha asegurado que "es momento ya de ir a una reforma en profundidad del Código Penal en un conjunto de aspectos", para lo que ha considerado que "se necesita un consenso en el marco del Congreso de los Diputados". "Ojalá lo haya y se pueda abordar con tranquilidad, sin prisas pero sin pausas", ha manifestado.

Ha abogado por una reforma que "en temas como este pueda dejar absolutamente claro lo que ahora no está", aunque ha apuntado que "hay otros temas que también deben abordarse", por lo que ha dicho que "se debe aprovechar para ir a un gran acuerdo en el Congreso de los Diputados para un Código Penal que necesita una reforma en profundidad ya, no se puede estar esperando por más tiempo".